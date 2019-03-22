Нужно поднять дешевый хостинг и установить 2 скрипта обменных пунктов

Системное администрированиеЗавершен3 заявки196 просмотров
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Скрипты Premium Exchanger  и Bitchange.js 

К каждой нужно подключить 2 платежки для теста. Пишите, пожалуйста, сроки и цены.

5 лет назад
demum
Глеб 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
gev511
32 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
час назад
5 лет назад
$20
1 день
WMZ
Егор показал себя грамотным специалистом, точно и в полной мере ответил на все вопросы и предоставил четкий список работ и сроки. Работы были проведены в полной мере и оперативно (в тот же день). Рекомендую!
Был рад сотрудничеству. Надеюсь по работать еше админом у Глеба по серверам.