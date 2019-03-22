Рвет локальные звонки. Через 10-15 секунд. На любом клиенте. Все, что я вижу в логах - не показательно.
Нужно поднять дешевый хостинг и установить 2 скрипта обменных пунктов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скрипты Premium Exchanger и Bitchange.js
К каждой нужно подключить 2 платежки для теста. Пишите, пожалуйста, сроки и цены.
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