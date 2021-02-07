Веб-программирование, Верстка, Натяжка на CMS, Сайт под ключ!

УСЛУГИ:

 Верстка по PSD (и не только) макетам с применением JS, HTML5, CSS3(для позиционирования использую Grid или

Flexbox), остальное по надобности.

 Верстка Кроссбраузерная и Адаптивная.

 После верстки сайта могу натянуть его на Opencart, Wordpress, Joomla.

 Разработка простых и сайтов средней загруженности с нуля под ключ.

 Доработка сайтов разной степени сложности.

 Подключаю сервисы Google и Яндекс API.

 Готов выполнить и иные задачи на FRONT-END (Пользовательская часть) так и на BACK-END (Серверная часть) любой сложности.

ГАРАНТИИ:

✅ Качественная работа!

✅ Разумные цены!

✅ Индивидуальный подход к каждому проекту!

✅ Качественный и оптимизированный код!

✅ После завершения проекта предоставляю поддержку и помощь!

✅ Если не успевая в срок цена Проекта будет снижена на 30%!

✅ Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы информация остаётся в строгом секрете и не разглашается!

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ СО МНОЙ:

К работе отношусь серьезно, учитываю пожелания клиента!

Иногда могу предложить другие пути решения моей задачи, для Вашего Проекта.

Online до 7 часов 5 дней в неделю (в субботу и воскресенье уделяю время отдыху).

Всегда на связи в рабочее время!

Рабочее время:

ПН-ПТ с 10 до 20 по МСК.

СБ-ВС выходной

МОИ КОНТАКТЫ:

Можно узнать написав мне личное сообщение.

Online до 10 часов 5 дней в неделю (в субботу и воскресенье уделяю время отдыху).

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Буду рад Вам помочь, обращайтесь! P. S. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.