УСЛУГИ:
Верстка по PSD (и не только) макетам с применением JS, HTML5, CSS3(для позиционирования использую Grid или
Flexbox), остальное по надобности.
Верстка Кроссбраузерная и Адаптивная.
После верстки сайта могу натянуть его на Opencart, Wordpress, Joomla.
Разработка простых и сайтов средней загруженности с нуля под ключ.
Доработка сайтов разной степени сложности.
Подключаю сервисы Google и Яндекс API.
Готов выполнить и иные задачи на FRONT-END (Пользовательская часть) так и на BACK-END (Серверная часть) любой сложности.
ГАРАНТИИ:
✅ Качественная работа!
✅ Разумные цены!
✅ Индивидуальный подход к каждому проекту!
✅ Качественный и оптимизированный код!
✅ После завершения проекта предоставляю поддержку и помощь!
✅ Если не успевая в срок цена Проекта будет снижена на 30%!
✅ Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы информация остаётся в строгом секрете и не разглашается!
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ СО МНОЙ:
К работе отношусь серьезно, учитываю пожелания клиента!
Иногда могу предложить другие пути решения моей задачи, для Вашего Проекта.
Online до 7 часов 5 дней в неделю (в субботу и воскресенье уделяю время отдыху).
Всегда на связи в рабочее время!
Рабочее время:
ПН-ПТ с 10 до 20 по МСК.
СБ-ВС выходной
МОИ КОНТАКТЫ:
Можно узнать написав мне личное сообщение.
Online до 10 часов 5 дней в неделю (в субботу и воскресенье уделяю время отдыху).
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Буду рад Вам помочь, обращайтесь! P. S. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!