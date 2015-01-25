Joypress

Лубсан Joypress

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Я рожден писателем

 Свои данные я предоставляю заказчикам посредством личных сообщений на weblancer.net.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Требования к заказчикам:

- грамотно составленное и понятное задание (помогу в составлении, если появится такая необходимость);

- обратная связь для уточнения неясностей по заданию (в случае необходимости);

- предоплата (WebMoney/Яндекс кошелек/Карта Сбербанка).

Во время работы над заданием:

- в зависимости от требований намечается стиль и общий замысел текста;

- выдерживаются временные рамки проекта;

- осуществляются постоянные консультации по заданию;

- достигается высокая уникальность текста (проверяется на Advego);

- в случае необходимости производится корректировка текста.

Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$40/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Показать все услуги