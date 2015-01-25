Я рожден писателем

Свои данные я предоставляю заказчикам посредством личных сообщений на weblancer.net.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Требования к заказчикам:

- грамотно составленное и понятное задание (помогу в составлении, если появится такая необходимость);

- обратная связь для уточнения неясностей по заданию (в случае необходимости);

- предоплата (WebMoney/Яндекс кошелек/Карта Сбербанка).

Во время работы над заданием:

- в зависимости от требований намечается стиль и общий замысел текста;

- выдерживаются временные рамки проекта;

- осуществляются постоянные консультации по заданию;

- достигается высокая уникальность текста (проверяется на Advego);

- в случае необходимости производится корректировка текста.