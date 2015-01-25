Я рожден писателем
Свои данные я предоставляю заказчикам посредством личных сообщений на weblancer.net.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Требования к заказчикам:
- грамотно составленное и понятное задание (помогу в составлении, если появится такая необходимость);
- обратная связь для уточнения неясностей по заданию (в случае необходимости);
- предоплата (WebMoney/Яндекс кошелек/Карта Сбербанка).
Во время работы над заданием:
- в зависимости от требований намечается стиль и общий замысел текста;
- выдерживаются временные рамки проекта;
- осуществляются постоянные консультации по заданию;
- достигается высокая уникальность текста (проверяется на Advego);
- в случае необходимости производится корректировка текста.
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Копирайтинг
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$1/час
от $1от 1 дня
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Нейминг и Слоганы
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$40/час
от $40от 1 дня
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Переводы
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$5/час
от $5от 1 дня
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Редактирование и Корректура
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$1/час
от $1от 1 дня
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$10/час
от $30от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
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$5/час
от $5от 1 дня
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