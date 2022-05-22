Web-design/UI/UX & Development

Меня зовут Юлия и Я - дизайнер интерфейсов. В дизайне уже более 3-х лет, за это время успела обрести опыт работы в немецкой компании, а также обучится чем-то новому и прокачать свои проф.навыки.

Мои soft skills - креативность, саморазвитие, адаптируемость, внимание к мелочам, поиск и анализ информации, умение работать с командой, умение слушать, стрессоустойчивость к любым трудностям, поэтому быстро нахожу 1000 и 1 решение. Мои hard skills - визуальный дизайн, типографика,информационная грамотность, владение Figma и пакетом Adobe (Photoshop, After Effects, Illustrator, InDesign, PremierPro), прототипирование интерфейсов, анимация.