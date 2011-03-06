Интересует продвижение новостного сайта по Украине. Стоимость и сроки? Спасибо
Поисковые системы (SEO)14 заявок
Закрыт
14 лет назад
Интересует продвижение новостного сайта по Украине. Стоимость и сроки? Спасибо
Добрый день, Интересует создание сайта. Дизайн готов; Просьба указывать сроки и стоимость. Joomla, WordPress не предлагать. ТЗ в приложении. Спасибо.
Создать логотип новостного сайта в корпоративном стиле сайта www.ndays.net
Создать активный банер в корпоративном стиле компании. Сайт для просмотра корпоративного стиля www.ndays.net. Просьба указывать сроки и стоимость. Заранее спасибо.