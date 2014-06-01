Разработать клиентскую часть социальной игры на базе Web GL с использованием фреймворка Pixi JS и адаптивным UI с использованием DOM-элеменетов. Также требуется подключить и настроить ВК АПИ. Проект по механикам является практически копией другой нашей игры: [url=https://vk.com/pepoland_heroes]vk.com/pepoland_heroes[/url] Стек ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $3000Разработка игр3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $230
Необходимо подготовить посты в отложку для моего личного инстаграмм-аккаунт.Это обработка готовых фото (и их отбор из обшей массы), а так же корректировка и оформление готового текста к фото. всего 10 постов Оплата 15000 руб Мой инстаграм акаунт - ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $150
Внести поправки на сайт http://www.tdgt.ru/ , cms ModX Тех. задание в приложенном файле.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
ТЗ и макет psd, шрифты – по ссылке yadi.sk/d/vPMu2Yf7P5FJH При качественном выполнение исполнителем данного задания, готовы давать исполнителю постоянно подобные проекты!HTML-верстка18 заявокЗакрыт10 лет назад