Необходимо подготовить посты в отложку для моего личного инстаграмм-аккаунт.Это обработка готовых фото (и их отбор из обшей массы), а так же корректировка и оформление готового текста к фото. всего 10 постов Оплата 15000 руб Мой инстаграм акаунт - ...