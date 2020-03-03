Разработать клиентскую часть социальной игры на базе Web GL с использованием фреймворка Pixi JS и адаптивным UI с использованием DOM-элеменетов. Также требуется подключить и настроить ВК АПИ.

Проект по механикам является практически копией другой нашей игры:

vk.com/pepoland_heroes

Стек проекта и требования:

- Использование чистого JS (ES5/6) + jQuery;

- Обмен с сервером посредством JSON;

- Подключение АПИ Вконтакте с автоматической адаптацией под разными платформами;

- Полностью адаптивный UI игры (в портретном режиме), поддержка широкоформата;

- Для UI использовать Boostrap, Animate CSS, Hover CSS;

Требуется оценить время и сроки разработки. По объему работы – столько же, если бы вы делали игру, указанную выше.

В отклик присылайте ваше портфолио и опыт, вашу текущую загрузку, возможность полного включения в разработку и взаимодейтсвие с командой, ваша желаемое вознаграждение за подобный фронт работы.