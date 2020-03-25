Требуется нарисовать ряд элементов для мини-игры в жанре “Кликер”

Разработка игрЗавершен1 заявка218 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Изложенно в тз

4 года назад
guest_15821949332774
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
At-1
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
20 часов назад
4 года назад
$60
5 дней
WMZ
Всё как договаривались)
Все отлично) С оплатой никаких проблем, тз четкое и понятное. Рекомендую к сотрудничеству
  • Похожие заказы

  • Переделать UI-интерфейс игры и оптимизировать производительность

    $1000

    Важно хорошее знание движка Unity3d, C#, знание ООП, опыт работы в разработке игр, оптимизация и работа с шейдерами, желательно опыт интеграции с различными сервисами (Google Play, Facebook, App Center, …) Объем работы на 1.5 ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать проект на labVIEW с использованием myrio

    мне нужно сделать проект на LabVIEW с использованием myrio и оборудованием( макетная плата,  символьный ЖК-дисплей, 2 нажимных кнопки и динамик). Это будет игра на символьном дисплее( размерами 2х16) с использованием 2-х кнопок и динамика для проигрывания ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт онлайн-игры с простым функционалом, 5 страниц

    $500

    Пример игры - [url=https://new.battle.expert/]new.battle.expert[/url]1. Интересует: - идентичны дизайн  - функционал- админ панель2. Сайт из 5 страниц.3. Функции админ панели (возможны коррекции) :   -список игрового баланса  -список игроков онлайн  -ip адреса пользователей  -устройство с какого пользователь онлайн  -статистика ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка игры на unity

    Нужно разработать игру на unity. Есть ТЗ и рефер игры. Если у вас есть возможность, то пакет графики и механику можно где нибудь взять/приобрести. Бюджет обсуждаем.

    Unity
    Разработка игр13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение мобильной игры

    [b]Кто мы? [/b]Мы молодая компания занимающаяся дизайном, разработкой сайтов и мобильных приложений. [b]Обязанности: [/b]Продвижение мобильных (ios, android) казуальных игр любым способами.ASO (App Store Optimization) — оптимизация элементов страницы игры в магазинах приложений для повышения числа установок и конверсии ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Приложение для CPA оффера

    ЦЕЛЬ: Заинтересовать пользователя интерактивной мини игрой, после перейти по ссылке. ДИЗАЙН: Приложение должно превликать и быть интуитивно понятным. Аудитория 18-55 лет. Необходимо создать крутой дизайн, в стиле material design. ДЛЯ АДМИНА: Интуитивно понятная админка, возможность давать права модератора ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    4 года назад