Пишу грамотные, структурированные тексты в любом стиле, тематика разнообразная. Также выполняю переводы ENG-RUS/UKR, RUS/UKR-ENG.

Выполняю переводы с английского на русский/украинский и с русского/украинского на английский. Тематика текстов: художественные, технические, медицинские, а также перевод официальных писем, резюме, сайтов и т.д.

Имею сертификат IELTS Academic, общий бал — 7.5.

Языки: русский, украинский, английский, немецкий.

Моя вторая специализация — копирайтер. Пишу статьи в журналы, расшифровываю аудио — и видеозаписи, могу переделать текст до неузнаваемости, написать сочинение, диплом. В портфолио есть примеры по всем перечисленным видам работ. Также могу отредактировать любой текст.

Опыт работы:

outletov.net - написание текстов для сайта, 2012–2014

privately.ru - рерайт текстов для сайта, 2014

planetconnect.com.ua - перевод контента сайта с украинского на английский язык, 2012–2013

novostroy.su — копирайт текстов для сайта, 2013

bit.ua — рерайт, вычитка текстов 2013–2014

maxybaby.net.ua — перевод материалов сайта 2012

maxybaby.net.ua - написание текстов для сайта 2013

Образование: ДНУ им. О. Гончара, факультет систем и средств массовой коммуникации, специальность — журналистика, магистр.