Выполняю переводы с английского на русский/украинский и с русского/украинского на английский. Тематика текстов: художественные, технические, медицинские, а также перевод официальных писем, резюме, сайтов и т.д.
Имею сертификат IELTS Academic, общий бал — 7.5.
Языки: русский, украинский, английский, немецкий.
Моя вторая специализация — копирайтер. Пишу статьи в журналы, расшифровываю аудио — и видеозаписи, могу переделать текст до неузнаваемости, написать сочинение, диплом. В портфолио есть примеры по всем перечисленным видам работ. Также могу отредактировать любой текст.
Опыт работы:
outletov.net - написание текстов для сайта, 2012–2014
privately.ru - рерайт текстов для сайта, 2014
planetconnect.com.ua - перевод контента сайта с украинского на английский язык, 2012–2013
novostroy.su — копирайт текстов для сайта, 2013
bit.ua — рерайт, вычитка текстов 2013–2014
maxybaby.net.ua — перевод материалов сайта 2012
maxybaby.net.ua - написание текстов для сайта 2013
Образование: ДНУ им. О. Гончара, факультет систем и средств массовой коммуникации, специальность — журналистика, магистр.
Портфолио
- Османская империя в 19 веке1566 просмотров