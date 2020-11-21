Ker1ker

Кирилл Ker1ker

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка

  • Разработка бекенда на October CMS

    $1500

    Ищется фрилансер для разработки бекенда на October CMS для интернет-магазина. Необходим php-разработчик с опытом от 2 лет. Работа включает создание API, проработку бизнес-логики согласно ТЗ и участие в формировании технического задания. Проект удаленный, желательно из МО или Москвы. Работы на 2-3 месяца.

    PHP
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать мобильную игру

    $1000

    Требуется опытный специалист для разработки мобильной игры под ключ на Unity. Необходим опыт работы с мультиплеером. Дизайн предоставляется. Ожидаются кейсы и примеры работ. Техническое задание будет отправлено после выбора исполнителя.

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать мобильную игру

    $850

    Ищется опытный специалист для разработки несложной мобильной игры под ключ на Unity. Обязателен опыт работы с мультиплеером. Дизайн предоставляется. Предоставьте кейсы и примеры работ для ознакомления.

    Разработка игр8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка проекта на Flutter

    $1000

    Требуется доработка кроссплатформенного мобильного приложения на iOS и Android. Проект на стадии завершения, необходимо исправить ошибки, допущенные другим программистом. Ищем исполнителя с опытом работы на Flutter от 3 лет.

    Flutter
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать мобильную игру

    $1000

    Требуется разработать простую мобильную игру на платформе Unity. Ищется опытный специалист с доказанными кейсами. Обязателен опыт работы с мультиплеером. Дизайн предоставляется заказчиком, техническое задание будет отправлено после выбора исполнителя.

    Разработка игр11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка мобильной игры

    $1000

    Нужен разработчик не сложной мобильной игры, под ключ. Дизайн имеется, есть ТЗ. Есть команда, но мы специализируемся на веб разработке, поэтому ищем грамотного специалиста, кому будем передавать заказы для реализации игр. Требуется с опытом, с кейсами ...

    Разработка игр16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен разработчик простой мобильной игры

    $500

    Нужен разработчик простой мобильной игры, под ключ. Дизайн имеется, в стиле ТЗ. Есть команда, но мы специализируемся на веб разработке, поэтому ищем грамотного специалиста, кому будем передавать заказы для реализации не сложных игр. Первую хотим ...

    Разработка игр14 заявок
    Закрыт
    4 года назад