Нужен разработчик не сложной мобильной игры, под ключ. Дизайн имеется, есть ТЗ. Есть команда, но мы специализируемся на веб разработке, поэтому ищем грамотного специалиста, кому будем передавать заказы для реализации игр. Требуется с опытом, с кейсами ...