Ищется фрилансер для разработки бекенда на October CMS для интернет-магазина. Необходим php-разработчик с опытом от 2 лет. Работа включает создание API, проработку бизнес-логики согласно ТЗ и участие в формировании технического задания. Проект удаленный, желательно из МО или Москвы. Работы на 2-3 месяца.
- $1500Интернет-магазины8 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Требуется опытный специалист для разработки мобильной игры под ключ на Unity. Необходим опыт работы с мультиплеером. Дизайн предоставляется. Ожидаются кейсы и примеры работ. Техническое задание будет отправлено после выбора исполнителя.Разработка игр6 заявокЗакрыт3 года назад
- $850
Ищется опытный специалист для разработки несложной мобильной игры под ключ на Unity. Обязателен опыт работы с мультиплеером. Дизайн предоставляется. Предоставьте кейсы и примеры работ для ознакомления.Разработка игр8 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Требуется доработка кроссплатформенного мобильного приложения на iOS и Android. Проект на стадии завершения, необходимо исправить ошибки, допущенные другим программистом. Ищем исполнителя с опытом работы на Flutter от 3 лет.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Требуется разработать простую мобильную игру на платформе Unity. Ищется опытный специалист с доказанными кейсами. Обязателен опыт работы с мультиплеером. Дизайн предоставляется заказчиком, техническое задание будет отправлено после выбора исполнителя.Разработка игр11 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Нужен разработчик не сложной мобильной игры, под ключ. Дизайн имеется, есть ТЗ. Есть команда, но мы специализируемся на веб разработке, поэтому ищем грамотного специалиста, кому будем передавать заказы для реализации игр. Требуется с опытом, с кейсами ...Разработка игр16 заявокЗакрыт4 года назад
- $500
Нужен разработчик простой мобильной игры, под ключ. Дизайн имеется, в стиле ТЗ. Есть команда, но мы специализируемся на веб разработке, поэтому ищем грамотного специалиста, кому будем передавать заказы для реализации не сложных игр. Первую хотим ...Разработка игр14 заявокЗакрыт4 года назад