Разработка мобильной игры

$1000
Разработка игрЗакрыт16 заявок834 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен разработчик не сложной мобильной игры, под ключ. Дизайн имеется, есть ТЗ. Есть команда, но мы специализируемся на веб разработке, поэтому ищем грамотного специалиста, кому будем передавать заказы для реализации игр. Требуется с опытом, с кейсами - хотя бы одна разработанная игра на юнити.

2 года назад
Ker1ker
Кирилл 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Ассемблер - внести изменение в программу

    Есть старая 2D-стратегия, написанная (скорее всего) на Ассемблере. В игре на некоторых уровнях есть глюк - при выполнении всех задач в миссии не объявлялась победа и игра не переходила на другой уровень. Нужно решить ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Unity 3d casual

    $2500

    опыт работы: 1–3 года Полная занятость, полный день [b]Вам предстоит реализовывать casual игрушки. [/b] [list][*]Разработка игр на Unity3D для iOS и Android;[*]Интеграция сторонних SDK.[/list][b] [/b][list][*]Хорошее владение игровым движком Unity;[*]Понимание принципов разработки игр;[*]Знание Git;[/list][b]Условия:[/b][list][*]Стабильная заработная плата;[*]Полная занятость, работа в офисе 5/2; ...

    Unity
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Помощь с игрой

    $50

    Добрый день Есть игра , в игре есть доска почета, на этой доске почёта отображается список игроков, сортировка идёт по рейтингу (в сезоне и за всё время) и по выигранными кредитами (в сезоне и за ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Рендеринг в Babylon.js

    $420

    Нужно сделать возможность рендеринга сцены с открытым небом, типа в помощь дизайнеру. В Babylon уже есть готовое решение Sky Material, его нельзя использовать, всё должно быть сделано с нуля. Цель этого задания - показать умение ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Браузерная мини-игра

    Нужна небольшая игра - раскраска для платформы Яндекс-игры. В игре можно выбрать картинку, раскрасить (лучше по клику) и скачать. Вот и весь функционал практически. Иллюстрации и интерфейс есть. Обязательно нужно прикрутить SDK Яндекс по инструкции. в отклике бюджет, телеграм

    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу frontend-разработчика на доработку игры (3d-стратегия) на Unity

    $1000

    Ищу frontend-разработчика на доработку игры на движке Unity3d. Важно хорошее знание движка Unity3d, C#, знание ООП, опыт работы в разработке игр, оптимизация и работа с шейдерами, желательно опыт интеграции с различными сервисами (Google Play, Facebook, App ...

    Unity
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Браузерная 2d аркада

    Требуется программист с опытом написания браузерных игр. Дизайнер не нужен. Жанр: 2D top down. Срок исполнения: 3 недели. Синопсис: гражданский активист двигается к своей цели, обходя препятствия и избегая атак силовиков. Пожалуйста, прикрепляйте или ставьте ссылки на свои игры.

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Игра на Unity. Приключения в зоопарке

    Добрый день! Мы сейчас ищем программиста под Unity, игра будет аналог этой [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.plarium.zoo]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plarium.zoo[/url] Основная идея игры — это история, которая происходит в зоопарке на карте, а выполнение заданий осуществляется с помощью игры на Match – 3 У нас есть ...

    Unity
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    3 года назад