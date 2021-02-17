Ассемблер - внести изменение в программу

опыт работы: 1–3 года Полная занятость, полный день [b]Вам предстоит реализовывать casual игрушки. [/b] [list][*]Разработка игр на Unity3D для iOS и Android;[*]Интеграция сторонних SDK.[/list][b] [/b][list][*]Хорошее владение игровым движком Unity;[*]Понимание принципов разработки игр;[*]Знание Git;[/list][b]Условия:[/b][list][*]Стабильная заработная плата;[*]Полная занятость, работа в офисе 5/2; ...
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Есть старая 2D-стратегия, написанная (скорее всего) на Ассемблере. В игре на некоторых уровнях есть глюк - при выполнении всех задач в миссии не объявлялась победа и игра не переходила на другой уровень. Нужно решить эту проблему наиболее простым способом, например, вставить в код игры пункт. что при нажатии определенной комбинации клавиш, объявляется победа на уровне.
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