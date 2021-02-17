Ассемблер - внести изменение в программу

Есть старая 2D-стратегия, написанная (скорее всего) на Ассемблере. В игре на некоторых уровнях есть глюк - при выполнении всех задач в миссии не объявлялась победа и игра не переходила на другой уровень. Нужно решить эту проблему наиболее простым способом, например, вставить в код игры пункт. что при нажатии определенной комбинации клавиш, объявляется победа на уровне.