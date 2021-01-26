Браузерная 2d аркада

Разработка игрЗакрыт6 заявок524 просмотра
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Требуется программист с опытом написания браузерных игр. Дизайнер не нужен.

Жанр: 2D top down.

Срок исполнения: 3 недели.

Синопсис: гражданский активист двигается к своей цели, обходя препятствия и избегая атак силовиков.

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3 года назад
an18778
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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