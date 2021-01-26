Браузерная 2d аркада

Добрый день! Мы сейчас ищем программиста под Unity, игра будет аналог этой [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.plarium.zoo]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plarium.zoo[/url] Основная идея игры — это история, которая происходит в зоопарке на карте, а выполнение заданий осуществляется с помощью игры на Match – 3 У нас есть ...