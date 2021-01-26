Игра на Unity. Приключения в зоопарке

Добрый день!

Мы сейчас ищем программиста под Unity, игра будет аналог этой

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plarium.zoo

Основная идея игры — это история, которая происходит в зоопарке на карте, а выполнение заданий осуществляется с помощью игры на Match – 3

У нас есть купленный движок матч – 3 (https://assetstore.unity.com/packages/templates/systems/match-3-sweet-sugar-98823), необходимо проверить насколько он хорошо написан и гибок для изменения и добавления дополнительный графики и кода.

В команде есть gamedev дизайнер и художники, которые будут все рисовать для проекта.

Этап разработки следующий.

На первом этапе, необходимо переделать существующий движок match-3 под нашу игру (если это возможно).

Внедрить наши бустеры

Добавить эффекты.

Добавить нужное количества уровней

Затем перенос интеграция match-3 с общей картой и выполнения заданий

Добавить SDK, Admob, Facebook, Firebase, DevtoDev, AppsFlyer mediation

Требования:

- Основной упор в проекте будет идти на дизайн, необходимо уметь интегрировать графику и эффекты в игру.

- Заниматься только одним проектов, так как сроки ограничены.