Игра на Unity. Приключения в зоопарке

Есть игра, написанная на lua, требуется провести доработки примерно на 200-400 часов Ищем толкового исполнителя с опытом работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Мы сейчас ищем программиста под Unity, игра будет аналог этой
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plarium.zoo
Основная идея игры — это история, которая происходит в зоопарке на карте, а выполнение заданий осуществляется с помощью игры на Match – 3
У нас есть купленный движок матч – 3 (https://assetstore.unity.com/packages/templates/systems/match-3-sweet-sugar-98823), необходимо проверить насколько он хорошо написан и гибок для изменения и добавления дополнительный графики и кода.
В команде есть gamedev дизайнер и художники, которые будут все рисовать для проекта.
Этап разработки следующий.
- На первом этапе, необходимо переделать существующий движок match-3 под нашу игру (если это возможно).
- Внедрить наши бустеры
- Добавить эффекты.
- Добавить нужное количества уровней
- Затем перенос интеграция match-3 с общей картой и выполнения заданий
- Добавить SDK, Admob, Facebook, Firebase, DevtoDev, AppsFlyer mediation
- Основной упор в проекте будет идти на дизайн, необходимо уметь интегрировать графику и эффекты в игру.
- Заниматься только одним проектов, так как сроки ограничены.
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