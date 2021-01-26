Игра на Unity. Приключения в зоопарке

Разработка игрЗакрыт4 заявки570 просмотров
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Добрый день!

Мы сейчас ищем программиста под Unity, игра будет аналог этой

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plarium.zoo

Основная идея игры — это история, которая происходит в зоопарке на карте, а выполнение заданий осуществляется с помощью игры на Match – 3

У нас есть купленный движок матч – 3 (https://assetstore.unity.com/packages/templates/systems/match-3-sweet-sugar-98823), необходимо проверить насколько он хорошо написан и гибок для изменения и добавления дополнительный графики и кода.

В команде есть gamedev дизайнер и художники, которые будут все рисовать для проекта.

Этап разработки следующий.

  • На первом этапе, необходимо переделать существующий движок match-3 под нашу игру (если это возможно).
  • Внедрить наши бустеры
  • Добавить эффекты.
  • Добавить нужное количества уровней
  • Затем перенос интеграция match-3 с общей картой и выполнения заданий
  • Добавить SDK, Admob, Facebook, Firebase, DevtoDev, AppsFlyer mediation
Требования:

- Основной упор в проекте будет идти на дизайн, необходимо уметь интегрировать графику и эффекты в игру.

- Заниматься только одним проектов, так как сроки ограничены.

Unity
3 года назад
Yuriy_Andrienko
41 годУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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