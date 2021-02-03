Рендеринг в Babylon.js

Нужно сделать возможность рендеринга сцены с открытым небом, типа в помощь дизайнеру. В Babylon уже есть готовое решение Sky Material, его нельзя использовать, всё должно быть сделано с нуля. Цель этого задания - показать умение программировать графику.

Готовое решение должно выглядеть как сцена - небо с солнцем, начиная от рассвета и до заката, с наличием реллеевского рассеяния (без него небо всегда было-бы синим), дымки и возможностью подключить эффект другой планеты, "красной атмосферы"+ плюс описание процесса, что, как и для чего было использовано.