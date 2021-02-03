Браузерная мини-игра

Разработка игрЗакрыт7 заявок582 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна небольшая игра - раскраска для платформы Яндекс-игры.

В игре можно выбрать картинку, раскрасить (лучше по клику) и скачать. Вот и весь функционал практически.

Иллюстрации и интерфейс есть.

Обязательно нужно прикрутить SDK Яндекс по инструкции.

в отклике бюджет, телеграм

3 года назад
pc1992do
Ан 
31 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Ищу frontend-разработчика на доработку игры (3d-стратегия) на Unity

    $1000

    Ищу frontend-разработчика на доработку игры на движке Unity3d. Важно хорошее знание движка Unity3d, C#, знание ООП, опыт работы в разработке игр, оптимизация и работа с шейдерами, желательно опыт интеграции с различными сервисами (Google Play, Facebook, App ...

    Unity
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Браузерная 2d аркада

    Требуется программист с опытом написания браузерных игр. Дизайнер не нужен. Жанр: 2D top down. Срок исполнения: 3 недели. Синопсис: гражданский активист двигается к своей цели, обходя препятствия и избегая атак силовиков. Пожалуйста, прикрепляйте или ставьте ссылки на свои игры.

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Игра на Unity. Приключения в зоопарке

    Добрый день! Мы сейчас ищем программиста под Unity, игра будет аналог этой [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.plarium.zoo]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plarium.zoo[/url] Основная идея игры — это история, которая происходит в зоопарке на карте, а выполнение заданий осуществляется с помощью игры на Match – 3 У нас есть ...

    Unity
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка игры на unity С#

    Разработка игры на unity С# в жанре "Угадай слова" Основной геймплей игры - https://www.youtube.com/watch?v=ovAiQqE2fYc&amp;list=PLwfTCPXCjwJPuksT4t0dHzDHxDz3fpr4m Игра будет содержать 30 уровней. Есть подробное ТЗ - отправлю в лс.

    Unity
    Разработка игр11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать игру на unity под андроид

    Требуется создать онлайн шутер, настроить материалы на 3d-моделях, создать локации, освещение, добавить звуки, настроить готовую анимацию, настроить покупки и рекламу. Плюсом для меня будет хорошая (быстрая) коммуникация. Подробнее лично обсуждается Предлагайте свои цены

    Unity
    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перетяжка дизайна Unity приложения

    Unity проект - https://yareel.com, клиенты WebGl и Android. Ищем Unity C# разработчика - необходимо "натянуть" новый дизайн, текущий сделан на tk2d, новый на Unity UI. Процесс перетяжки уже идёт, необходимо будет скоординироваться с другими разработчиками. Более детально, ...

    Unity
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    3 года назад