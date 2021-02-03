Браузерная мини-игра

Ищу frontend-разработчика на доработку игры на движке Unity3d. Важно хорошее знание движка Unity3d, C#, знание ООП, опыт работы в разработке игр, оптимизация и работа с шейдерами, желательно опыт интеграции с различными сервисами (Google Play, Facebook, App ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна небольшая игра - раскраска для платформы Яндекс-игры.
В игре можно выбрать картинку, раскрасить (лучше по клику) и скачать. Вот и весь функционал практически.
Иллюстрации и интерфейс есть.
Обязательно нужно прикрутить SDK Яндекс по инструкции.
в отклике бюджет, телеграм
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