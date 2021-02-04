Помощь с игрой

Добрый день

Есть игра , в игре есть доска почета, на этой доске почёта отображается список игроков, сортировка идёт по рейтингу (в сезоне и за всё время) и по выигранными кредитами (в сезоне и за всё время)

Нужна возможность скачать всю доску почета и делать поиск с учётам некоторых фильтров, чтобы результат поиска выдавал имя игрока и фотографию на аватарке

Фильтрами будут наличие 2 или больше штук определёных смайликов

Например беру случайного игрока на доске почёта, отображается много информации, рейтинг в сезоне, рейтинг за всё время, кредиты в сезоне, количество разных смайликов и т.д , можно например увидит сколько смайликов львов в очках у этого игрока или сколько смайликов крысы которая думает есть (покажу скрин примера).

Я думаю что информацию которую отображает телефон в виде картинки должна быть прописана в виде кода перед тем как телефон её отобразить в картинку.

И если скачать код который отвечает за отображение доски почёта, можно будет сделать поиск, я просто не представляю ещё как скачать эту доску почёта.