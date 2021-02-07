Unity 3d casual

$2500
Разработка игрЗакрыт4 заявки743 просмотра
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опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Вам предстоит реализовывать casual игрушки. 

  • Разработка игр на Unity3D для iOS и Android;
  • Интеграция сторонних SDK.

  • Хорошее владение игровым движком Unity;
  • Понимание принципов разработки игр;
  • Знание Git;
Условия:
  • Стабильная заработная плата;
  • Полная занятость, работа в офисе 5/2; ( Если ты из МСК )
UnityGitC#Android SDKAndroidiOS
Unity
3 года назад
vlad_skvorzov
Владислав 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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