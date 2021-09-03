Валерій, доброго дня! Наша організація зараз в пошуках підрядника, який нам допоможе з back-end розробкою адміністративної частини сервісу “Газотека” (деталі тут - [url=https://dixigroup.org/competition/dixi-group-shuka%d1%94-postachalnika-poslug-back-end-rozrobki-administrativno%d1%97-chastini-servisu-gazoteka-2/]https://dixigroup.org/competition/dixi-group-shuka%d1%94-postachalnika-poslug-back-end-rozrobki-administrativno%d1%97-chastini-servisu-gazoteka-2/[/url]). Запрошуємо Вас до участі у проекті. Вікторія
DiXi Group
DiXi Group є аналітичним центром (think-tank), заснованим 2008 року в Києві. Його метою є дослідження та консультації щодо інформаційної політики, енергетики, безпеки та інвестицій.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 года назад
Наша організація проводить збір пропозицій на новий проект з back-end розробки адміністративної частини сервісу “Газотека”. [b]Веб-сервіс “Газотека[/b]” є першим в Україні інструментом порівняння цін на газ для побутових споживачів https://gasoteka.ua-energy.org/ Сервіс дає можливість порівняти комерційні пропозиції ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад