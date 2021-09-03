Валерій, доброго дня! Наша організація зараз в пошуках підрядника, який нам допоможе з back-end розробкою адміністративної частини сервісу “Газотека” (деталі тут - [url=https://dixigroup.org/competition/dixi-group-shuka%d1%94-postachalnika-poslug-back-end-rozrobki-administrativno%d1%97-chastini-servisu-gazoteka-2/]https://dixigroup.org/competition/dixi-group-shuka%d1%94-postachalnika-poslug-back-end-rozrobki-administrativno%d1%97-chastini-servisu-gazoteka-2/[/url]). Запрошуємо Вас до участі у проекті. Вікторія