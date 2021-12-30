KovrovAlexander

Переводчик арабского языка. IT специалист

Фамилия: Ковров.

Имя: Александр.

Отчество: Мануилович.

Дата рождения: 27.11.1988 г.

Место рождения: Россия, Тюменская область, г. Тюмень.

Национальность: Русский.

Семейное положение: Женат.

Владение языком: Русский, Арабский.

Место учёбы:

-Средняя школа № 28, город Тюмень.

-Тюменский Государственный Колледж Профессиональных Педагогических Технологий.

-Институт арабского языка города Каира, Египет.

-Отделение арабского языка Саудовской Аравии, город Медина.

-Онлайн школа SkillBox. Frontend разработка.

Резюме:Фамилия: Ковров.Имя: Александр.Отчество: Мануилович.Дата рождения: 27.11.1988 г.Место рождения: Россия, Тюменская область, г. Тюмень.Национальность: Русский.Семейное положение: Женат.Владение языком: Русский, Арабский.Место учёбы: -Средняя школа № 28, город Тюмень.-Тюменский Государственный Колледж Профессиональных Педагогических Технологий.-Институт арабского языка города Каира, Египет.-Отделение арабского языка Саудовской Аравии, город Медина. -Онлайн школа SkillBox. Frontend разработка.О себе:Меня зовут Александр. Я родился в России, в Тюменской области, г. Тюмени. Закончил среднюю школу, затем поступил в Тюменский Государственный Колледж Профессиональных Педагогических Технологий и учился на профессию связанную с вычислительными техниками и автоматизированными системами. Затем, в 2009 году я поехал в Египет и поступил в институт арабского языка «Аль-Ибана» в г. Каир. Отучившись четыре курса, я был принят в университет Саудовской Аравии и учился в отделении арабского языка для не говорящих на нём. Затем я вернулся в Египет и продолжил обучение в том же самом институте арабского языка «Аль-Ибана». Я закончил данный институт и получил государственное свидетельство об учёбе в нём. После этого начал заниматься переводами с арабского языка на русский. Сначала самостоятельно, а затем обучаясь этому делу у других переводчиком. Я учился у редактора газеты как правильно и грамотно писать предложения на русском языке. Затем я обучался у арабско-русского переводчика, как лучше и грамотнее переводить и составлять предложения с арабского на русский.Также я занимался дублированным переводом с арабского языка на русский. Также переводил для некоторых проектов с русского языка на арабский. Способен переводить устно, моментально, непосредственно при разговоре. Работал преподавателем арабского языка. Имею опыт преподавания 6 лет.В общей сложности я прожил в арабских странах около 10 лет, что способствовало большой практике и лучшему усвоению изученного мною материала. Также владею знанием Египетского и Марокканского диалектов, большой опыт общения с арабами, понимания их культуры и традиций. К тому же, с самого раннего детства был увлечён компьютерами и технологиями. Уже в ранние года сам собирал, разбирал, ремонтировал компьютеры. В результате это стало моим хобби, а также целью обучения. После получение диплома об окончании колледжа, я работал в сфере продажи электроники. Хорошо знаю технологии в общем. Знаю внутренности компьютера, а также операционные системы и программное обеспечение. Способен собирать компьютеры, устанавливать программное обеспечение, производить настройку оборудования, следить за состоянием компьютера и производить его обслуживание. Специализируюсь на операционных системах Windows, Mac Os, IOS. Умею заниматься монтажом видео, звукозаписью.Также, обладаю знанием HTML вёрстки. Из навыков, которыми я обладаю:-Хорошее знание HTML.-Хорошее знание CSS.-Начальное знание Java Script.-Умение подключать готовые библиотеки Java script и jQuery.-Адаптивная вёрстка.-Вёрстка по методике Bootstrap.-Кроссбраузерность.-Доступность.-Методология БЭМ.-Работа с Figma.-Работа с Git.-Работа с Devtools.-Работа с Browsersync.-Работа с хостингом.-Вёрстка HTML писем.-Работа с svg изображением.-Способность писать «валидный код».Коммуникабелен, легко нахожу общий язык. Способен обучаться новому знанию, а также улучшать то, чему уже научился.