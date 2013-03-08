Нужно настроить редиректы со старых страниц сайта, которые видит гугл на новые, которые ещё не проиндексированы. Нужно настроить крон для рассылки писем через готовый модуль рассылки.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно внести изменения на главную страницу сайта, в соответсвии с макетом (в приложении) Нужно убрать блок гид по сайту, но добавить новые блоки, каждый из которых ссылается на свою страницу. Сам сайт уже собран блоками. [url=http://new.anfas.biz/]Сам сайт.[/url]Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть сайт new.anfas.biz, на нём нужно заменить внешний вид главной страницы согласно макетам (http://krusanov.ru/MyScreenShotName-42.jpg) 1.Убрать ссылку «прежняя версия сайта». 2. Сделать новое меню. (При наведении фон квадрата становится тёмно-синим, а текст-белым. Иконки твиттера, фейсбука и вконтакта не ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно переделать сайт anfas.biz с самописного на сайт с новым дизайном и с cms. Cms на ваше усмотрение. Есть уже вёрстка в приложении. Есть два новых элемента, которые нужно закодить: 1) Бегущая строка, она должна показывать ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сверстать две страницы. Главную и одну внутреннюю. Вёрстка должна адекватно показываться во всех самых популярных браузерах. Сайт должен быть фиксированный по ширине. На неподдерживаемых браузерах должно показываться предупреждение с призывом обновить браузер. На сайте должна ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть срочная задачка, до завтрашнего дня. Есть сайт: tdrustorg.ru там на формах обратной связи перестали передаваться значения полей. Т.е. письма приходят, но пустые. Тут где-то ошибки в JS, и в форме валидации, нужно сделать, чтобы данные ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад