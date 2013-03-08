Krotchi

Николай Krotchi

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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$15
выплачено фрилансерам
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  • Сайт drupal

    Нужно настроить редиректы со старых страниц сайта, которые видит гугл на новые, которые ещё не проиндексированы. Нужно настроить крон для рассылки писем через готовый модуль рассылки.

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Внести изменения на сайт (drupal)

    Нужно внести изменения на главную страницу сайта, в соответсвии с макетом (в приложении) Нужно убрать блок гид по сайту, но добавить новые блоки, каждый из которых ссылается на свою страницу. Сам сайт уже собран блоками. [url=http://new.anfas.biz/]Сам сайт.[/url]

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Внести изменения на сайт (drupal)

    Есть сайт new.anfas.biz, на нём нужно заменить внешний вид главной страницы согласно макетам (http://krusanov.ru/MyScreenShotName-42.jpg) 1.Убрать ссылку «прежняя версия сайта». 2. Сделать новое меню. (При наведении фон квадрата становится тёмно-синим, а текст-белым. Иконки твиттера, фейсбука и вконтакта не ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Прикрутить вёрстку к cms и перенести контент

    Нужно переделать сайт anfas.biz с самописного на сайт с новым дизайном и с cms. Cms на ваше усмотрение. Есть уже вёрстка в приложении. Есть два новых элемента, которые нужно закодить: 1) Бегущая строка, она должна показывать ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Вёрстка двух страниц

    Нужно сверстать две страницы. Главную и одну внутреннюю. Вёрстка должна адекватно показываться во всех самых популярных браузерах. Сайт должен быть фиксированный по ширине. На неподдерживаемых браузерах должно показываться предупреждение с призывом обновить браузер. На сайте должна ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Правка формы отправки сообщений

    Есть срочная задачка, до завтрашнего дня. Есть сайт: tdrustorg.ru там на формах обратной связи перестали передаваться значения полей. Т.е. письма приходят, но пустые. Тут где-то ошибки в JS, и в форме валидации, нужно сделать, чтобы данные ...

    Форма обратной связи
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Thomas_WL
Артем 
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Внести изменения на сайт (drupal)
Работать вместе понравилось: грамотная и понятная постановка задачи, своевременная оплата, всегда на связи, рекомендую!
Прекрасный работник, выполнил всё четко и в срок. Все время на связи — работать одно удовольствие. Рекомендую!
Ответный отзыв
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Прикрутить вёрстку к cms и перенести контент
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!
Очень понравилось сотрудничество потрясающей программист, чётко знает своё дело, одно удовольствие работать.
Ответный отзыв
bohdan_vasylenko
Богдан 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Вёрстка двух страниц
Отличный заказчик, четко поставленная задача, оперативно оплатил, даже внес предоплату в 50%. Мои лучшие рекомендации, советую к сотрудничеству. Все супер ++++++
Быстро сделал работу за полтора дня, даже не пришлось вносить правки.Если бы я мог быть на связи всё время может и быстрее бы справились. Результатом доволен, крайне рекомендую человека.
Ответный отзыв