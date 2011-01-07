Lenok977

Елена Lenok977

 
46 летРоссия/Самара
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
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Трудолюбивая, ответственная, честная.

Работаю в Photoshop, Adobe Flash, Illustrator.

FlashIllustratorPhotoshop
Портфолио
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Анимация
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от $30
от 2 дней
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Баннеры
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от $10
от 2 дней
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $30
от 2 дней
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
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Обработка фотографий
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга