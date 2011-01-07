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Трудолюбивая, ответственная, честная.
Работаю в Photoshop, Adobe Flash, Illustrator.
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Портфолио
- Без названия176 просмотров
- Огонь и вода на фоне150 просмотров
- Вода125 просмотров
- Огонь113 просмотров
- Отрисовка в Иллюстраторе199 просмотров
- Кнопка145 просмотров
- Кнопка143 просмотра
- Бутылка на подносе159 просмотров
- Векторная капля воды.228 просмотров
- Отрисовка Флеша в векторе.193 просмотра
- Отрисовка фото в векторе.263 просмотра
- Коллаж.132 просмотра
Анимация
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Баннеры
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Иллюстрации и Рисунки
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Логотипы и Знаки
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Обработка фотографий
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