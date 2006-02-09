Leopard

Гость Leopard

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется верстка

    $20

    требуется xhtml валидная верстка, желательно названия классов css сразу расставлять под Joomla. То что нужно верстать в аттаче. Ваша цена и пример работ на xhtml.

    CSSJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Браузерная on-line RPG игра

    $2000

    Необходима разработка браузерной он-лайн игры по типу http://territory.ru http://nextwold.ru С вервисом приема платежей по sms, вебмани. Преимущество тем, кто: - имеет опыт создания таких игр. - имеет возможность заключить договор и принять безнал. Другие заявки тоже рассматриваются. Можно разделить команды по принципу программинг-дизайн. ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка скрипта экспорта товаров в Яндекс-маркет

    $20

    Есть работающий скрипт выгружающий товары из БД в XML который забирает Яндекс-маркет. В БД появилась отдельная таблица (с отличным набором полей), которую нужно так же выгружать в яндекс-маркет. Нужно разобраться в скрипте который уже работает ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка сайта. ООП XML XSLT

    $350

    Требуется программист, знающий технологии XML XSLT, владеющий ООП. С большим опытом. Доработка сайта. Проект на PHP. Днеим надо быть на связи (ICQ, принимать входящие телефонные звонки), оперативно реагировать на поступающие задания. При отличной работе премия +$50 Нет предоплаты, ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта финансовой компании

    $200

    Требуется дизайн сайта с логосайта. $200, первый вариант к понедельнику, дальше доработка первого или второй вариант с нуля, если потребуется третий, то +$. Надеюсь с первого все пойдет если вы профи :). Победитель выбирается по портфелю. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Флэш карта

    $300

    Требуется создание флеш-карты одного из районов города. На ней будут отмечены иконками соцучереждения. Иконки ссылки на страницы описания выбранного учереждения (описание не флеш, открывается страница в браузере). Флеш карта будет иметь некоторый zoom, функиции перемещения ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка дизайн-макета

    $200

    Тербуется создать красивый лаконичный дизайн. Нужен только макет. Новичков просба не беспокоить. ТЗ и материалы для работы есть. Прошу вас сразу писать средние сроки, стоимость проекта указана, выше не будет. (может быть премия если все устроит на ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Сборка template для Mambo/Joomla из psd

    Требуется создание шаблонов для Mambo/Joomla. Проектов будет несколько. Нужно будет грамотно нарезать psd и интегрировать его в шаблон. Требования: - ответственность (!) - серьезность (!) - быстрота работы - качество работы Сразу пишите примеры ваших работ на Mambo/Joomla, без этого не ...

    Joomla
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуется создание интернет-магазина

    $500

    Нужен скрипт интернет магазина, по продаже необычных подарков. Удобная админка, управление товаром, отслеживание товара. Так же необходимо разработать хороший дизайн для магазина, с включениями флеш-графики

    Интернет-магазины34 заявки
    Закрыт
    18 лет назад