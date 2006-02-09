требуется xhtml валидная верстка, желательно названия классов css сразу расставлять под Joomla. То что нужно верстать в аттаче. Ваша цена и пример работ на xhtml.
- $20HTML-верстка1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $2000
Необходима разработка браузерной он-лайн игры по типу http://territory.ru http://nextwold.ru С вервисом приема платежей по sms, вебмани. Преимущество тем, кто: - имеет опыт создания таких игр. - имеет возможность заключить договор и принять безнал. Другие заявки тоже рассматриваются. Можно разделить команды по принципу программинг-дизайн. ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $120
Требуется доработать готовую цмс под требования ТЗ, сверстать макет и сделать шаблоны под данную цмс. Срок до понедельника PHP MySQLВеб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $20
Есть работающий скрипт выгружающий товары из БД в XML который забирает Яндекс-маркет. В БД появилась отдельная таблица (с отличным набором полей), которую нужно так же выгружать в яндекс-маркет. Нужно разобраться в скрипте который уже работает ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $350
Требуется программист, знающий технологии XML XSLT, владеющий ООП. С большим опытом. Доработка сайта. Проект на PHP. Днеим надо быть на связи (ICQ, принимать входящие телефонные звонки), оперативно реагировать на поступающие задания. При отличной работе премия +$50 Нет предоплаты, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $200
Требуется дизайн сайта с логосайта. $200, первый вариант к понедельнику, дальше доработка первого или второй вариант с нуля, если потребуется третий, то +$. Надеюсь с первого все пойдет если вы профи :). Победитель выбирается по портфелю. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $300
Требуется создание флеш-карты одного из районов города. На ней будут отмечены иконками соцучереждения. Иконки ссылки на страницы описания выбранного учереждения (описание не флеш, открывается страница в браузере). Флеш карта будет иметь некоторый zoom, функиции перемещения ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Тербуется создать красивый лаконичный дизайн. Нужен только макет. Новичков просба не беспокоить. ТЗ и материалы для работы есть. Прошу вас сразу писать средние сроки, стоимость проекта указана, выше не будет. (может быть премия если все устроит на ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется создание шаблонов для Mambo/Joomla. Проектов будет несколько. Нужно будет грамотно нарезать psd и интегрировать его в шаблон. Требования: - ответственность (!) - серьезность (!) - быстрота работы - качество работы Сразу пишите примеры ваших работ на Mambo/Joomla, без этого не ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Нужен скрипт интернет магазина, по продаже необычных подарков. Удобная админка, управление товаром, отслеживание товара. Так же необходимо разработать хороший дизайн для магазина, с включениями флеш-графикиИнтернет-магазины34 заявкиЗакрыт18 лет назад