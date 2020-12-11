CG-художник, иллюстратор и дизайнер.

Приветствую, опыт в дизайне и иллюстрациях 5 лет, готов выполнить заказ любой сложности, особенно хорошо, если у вас есть конкретное ТЗ.

Создаю баннеры, плакаты, листовки, концепт-арты окружения для видеоигр.

Большой опыт работы со святой троицей Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign.

Грамотная письменная и устная речь, богатое воображение, высокое понимание заказчика.

Не люблю тянуть из клиентов информацию "клещами". Озвучивайте все свои идеи, насколько бы они не казались безумными. От вас - только платёжеспособность и активная обратная связь. Всё остальное - моя работа.

Просьба клиентов "хочу то, не знаю что" - не беспокоить!