Основное направление - Шаблоны для скрипта webasyst shop-script.

Основное направление создание и разработка Интернет –магазинов на базе скрипта webasyst shop-script.

Шаблоны для магазинов работающих на этом «движке».

Ищите готовый дизайн для вашего магазина? Посетите каталог на моем сайте, В этом году я планирую нарисовать более 100 дизайнов для Интернет магазинов разного направления.

Первые 10 дизайнов уже в каталоге.

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Как все происходит(процесс создания вашего интернет магазина).

Все очень просто!

1.Вы говорите что Вам нужен дизайн или Интернет магазин, говорите на какую тему, возможно рисуете схему как Вы себе его представляете. Лучше писать, по телефону я все технические вопросы не запомню.

2.Я рисую. (обратите внимание Вы ничего не платите на этом этапе).

3.Вы смотрите рисунок дизайна , обсуждаем дизайн. Если надо вносим изменения в дизайн.

4. Если дизайн подходит, обсуждаем стоимость выполняемых работ.

Дальше надо внести залог 30% от стоимости выполняемых работ.

5.Делаю сайт, и размещаю его в интернет. Если надо вносим нужные не значительные изменения (поправить там, тут, в общем отладка, как обычно). Вы платите остальную суму.

Вы получаете на 100% готовый к использованию Интернет-магазин, Вам останется только заполнить базу данных товарами.

Базу данных товарами я не заполняю, наймите для этого отдельного человека.

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Немного о себе:

Более 8 лет за компьютером. Сразу через пол года после того как купил компьютер начал заниматься созданием веб страниц разного направления. Изучал различные веб технологии и языки (HTML/CSS/ Flash, дальше ушёл в Java/ASP/CGI/ Perl/ потом MySql(sql)/ PHP) Постоянно тянет мозги к чему то новому хотелось попробовать себя в разных направлениях.

Также занимался сборкой и ремонтом компьютеров. ( и туда влез :) ).

(убил кучу времени на всё это дело, хотя есть и большой плюс, я не плохо разбираюсь в этом).

С годами начал понимать(лучше поздно чем ни когда) что лучше делать что то одно.

Последние 3 года занимаюсь Веб-дизайном, а точнее дизайном для интерет магазинов на базе скрипта Shop-script сейчас это Webasyst shop-script (рисую дизайн в photoshop/ верстаю прикручиваю дизайн к скрипту, отладка).

Да, на протяжении 2007- 2008 занимался модификациями скрипта shop-script, написал более 40 различных модификаций, но бросил это дело потому как продвигаться сразу в различных направлениях оказалось для меня трудной задачей :).

Ну что ещё? Охотно отзываюсь на пожелания клиента, Исполнителен, Ответственен. Договорились значит будет сделано на высоко художественном уровне и всё и всё :)

Смотрите мои примеры работ, с удовольствием поработаю на вас.

Да, просьба людей которые не ценят время и деньги других людей не беспокоить.

Работать бесплатно не буду, сразу пишу.

Если вам нужна дополнительная иформация пишите мне в личку!

С уважением, Сергей Угодников.