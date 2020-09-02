Mandarin007

Артур Арутюнян Mandarin007

 
25 летАрмения/Ереван
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Опережайте ожидания своих клиентов. Дайте им то чего они хотят, и ещё чуть-чуть больше © Сэм Уолтон

✔ Работая со мной вы экономите:

  • Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
  • Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, по этому я сам, на основе 11-ти летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
  • Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Связь:

  • E-mail: [email protected]
  • Телеграм:  ah_arthur
  • Skype: live:6c0aa6bd70a48da7 (остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛС)
JavascriptHTMLCSSFigmajQuerySASSSketch
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
$40
10 баллов
3 года назад
Задача по JavaScript
Артур отличный исполнитель, рекомендую. Мастер своего дела.
Большое спасибо Дмитрий. Nнтересный проект, комфортное общение, очень легко найти общий язык Приятно было работать с вами. Рекомендую!
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