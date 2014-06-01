Антон Петров Marble_LancerMarble_Lancer
30 летРоссия/Красноярск
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Distributed systems developer
Опыт работы:
Место работы: "ООО Макссофт"
Должность: "Ведущий разработчик web"
Стаж: 06.2014-08.2015
Навыки: C# .Net; ASP.Net; MVC; WPF; MVVM; JavaScript; CSS; HTML;
Java SE; Java EE; C++; Qt; WCF Services; Web Services; SharePoint; Python.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Библиотека контролов и стилей для WPF274 просмотра
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$10/час
от $100от 3 дней
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