Marble_Lancer

Антон Петров Marble_Lancer

 
30 летРоссия/Красноярск
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Distributed systems developer

Опыт работы:

Место работы: "ООО Макссофт"

Должность: "Ведущий разработчик web"

Стаж:  06.2014-08.2015

Навыки: C# .Net; ASP.Net; MVC; WPF; MVVM; JavaScript; CSS; HTML;

Java SE; Java EE; C++; Qt; WCF Services; Web Services; SharePoint; Python.

JavascriptPythonHTMLCSSJavaASP.NET
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$10/час
от $100от 3 дней
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