Требуется разработка дизайна сайта некоммерческого партнерства (http://www.np-os.ru/). У нас есть все - концепция, структура, представление, как все должно быть, но нет одного - классной реализации. Есть даже макет, сделанный дизайнером, но, как вы догадались, мы его ...