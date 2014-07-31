Ищу адекватного, пунктуального дизайнера! Для проекта готово все: -фото -тексты -заполненный бриф
- Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходмо сделать лендинг на примере купидопплер.рф, только лучше! Все материалы есть нужен сервис заказ с сайтаСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Требуется дизайн сайта интернет-магазина для продвинутых родителей. Ассортимент сайта - электронные приборы: видио-няни, фетальные допплеры, соски с термометром и др. целевая аудитория- молодые родители, возраст 25-35, средний и выше среднего уровень достатка, активные пользователи современных ...Интернет-магазины24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
В группу необходимо привлечь как можно больше нуждающихся беременных женщин) бюджет невелик, да и работа не пыльная 1 человек -1 руб. Мы люди не жадные, нам пока 1000 человек хватит. З.Ы. никаких ботов!Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется разработка дизайна сайта некоммерческого партнерства (http://www.np-os.ru/). У нас есть все - концепция, структура, представление, как все должно быть, но нет одного - классной реализации. Есть даже макет, сделанный дизайнером, но, как вы догадались, мы его ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт9 лет назад