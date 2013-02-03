СРОЧНО требуется автоматическое размещение объявлений цена, сроки?
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходима доработка изображений в фотошопе. Есть исходники, на которых расположен русский текст, необходимо, сделать несколько копий с другими языками.Обработка фотографий13 заявокЗакрыт12 лет назад
СРОЧНО есть несколько объявлений, их надо в сжатые сроки разместить по максимуму площадок по всей России. исходя из эффективности, этого способа рекламы сайта, в дальнейшем потребуется еще размещение ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть 200 изображний, на части надо будет просто скраю нанести логотип и поиграть цветами, чтобы были в одном стиле, на той части в которых фигирирует техника или люди надо будет с техники и людей убрать ...Обработка фотографий20 заявокЗакрыт12 лет назад
3. Возможна ли разработка ( дизайн) изображений для главной странице наподобие: http://resource.sanygroup.com/images/20120215155102676.jpg и http://resource.sanygroup.com/images/20120215154528373.jpg 4. Также нужна флеш анимация. Возможен ли подбор ...Анимация11 заявокЗакрыт12 лет назад
Меня интересует два вида обзоров, в зависимости от того, для какого сайта он пишется. Если для романтического, то по заданной ключевой фразе пишем интересный обзор, и вставляем во второй абзац текста ключевую ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт12 лет назад
есть 200 изображний, на части надо будет просто скраю нанести логотип и поиграть цветами, чтобы были в одном стиле, на той части в которых фигирирует техника или люди надо будет с техники и людей убрать ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен12 лет назад