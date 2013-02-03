MariaKost

Мария MariaKost

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Размещение объявлений

    СРОЧНО есть несколько объявлений, их надо в сжатые сроки разместить по максимуму площадок по всей России. исходя из эффективности, этого способа рекламы сайта, в дальнейшем потребуется еще размещение ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обрабока фотографий в фотошопе

    Есть 200 изображний, на части надо будет просто скраю нанести логотип и поиграть цветами, чтобы были в одном стиле, на той части в которых фигирирует техника или люди надо будет с техники и людей убрать ...

    Обработка фотографий20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн плюс анимация

    3. Возможна ли разработка ( дизайн) изображений для главной странице наподобие: http://resource.sanygroup.com/images/20120215155102676.jpg и http://resource.sanygroup.com/images/20120215154528373.jpg 4. Также нужна флеш анимация. Возможен ли подбор ...

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайт

    Меня интересует два вида обзоров, в зависимости от того, для какого сайта он пишется. Если для романтического, то по заданной ключевой фразе пишем интересный обзор, и вставляем во второй абзац текста ключевую ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обрабока фотографий в фотошопе

    есть 200 изображний, на части надо будет просто скраю нанести логотип и поиграть цветами, чтобы были в одном стиле, на той части в которых фигирирует техника или люди надо будет с техники и людей убрать ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Обрабока фотографий в фотошопе
Мария приятный в общении человек и замечательный заказчик. Приятно сотрудничать. Мои рекомендации.
Работать с Тарасом довольно приятно и продуктивно. Советую этого исполнителя всем, работа выполняется быстро и качественно
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