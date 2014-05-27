Marilyn100

Анастасия Marilyn100

 
35 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Программы: Photoshop, Illustrator, Indesign, Premier, Dreamweaver, Flash, Maya, Zbrush, After Effects

HTML, CSS;

Живопись, графика, рисунок, компьютерный рисунок.

HTMLCSSFlashInDesignIllustratorPhotoshopAfter Effects
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