Программы: Photoshop, Illustrator, Indesign, Premier, Dreamweaver, Flash, Maya, Zbrush, After Effects
HTML, CSS;
Живопись, графика, рисунок, компьютерный рисунок.
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Портфолио
- Серия каталогов Multicam113 просмотров
- Серия каталогов Multicam106 просмотров
- Серия каталогов Multicam105 просмотров
- Скульптинг в Zbrush128 просмотров
- Без названия104 просмотра
- Копия Шишкина168 просмотров
- Копия Паленова Московский дворик165 просмотров
- Без названия121 просмотр
- Автозак259 просмотров
- Редизайн сайта Stalex100 просмотров
- Заставка к видеоролику STALEX101 просмотр
- Форма заказа широкоформатной печати120 просмотров