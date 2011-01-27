Опыт работы web-технологом 4 года в компании работающей с иностранными клиентами.
2 года – JavaScript Team Leader
Автор блога – markup-javascript.com
Комплекс услуг:
– Верстка
* SEO Semantic Coding
* Crossbrowsing (IE 6.0+, Opera 9+, FireFox 2+, Safari 3+, Ghrome)
* Fixed or Flexible layout
* sIFR, Cufon
– JavaScript
* анимация, эффекты
* jQuery, Mootools, Prototype
– CMS имплементация
* Wordpress
* Joomla
* Drupal
* Установка и отладка на хостинге
Отзывы заказчиков
$230
9 баллов
13 лет назад
Разработчик сделал проект профессионально, в срок и качественно. Результат: ds-ua.com В будущем, если понадобится, будем обращаться только к нему.
Ответный отзыв
Приятный в общении человек. Был рад сотрудничеству. Все прошло отлично. Спасибо за интересное задание, продуктивные переговоры и своевременную оплату.
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