MarkupDeveloper

Алексей MarkupDeveloper

 
40 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Опыт работы web-технологом 4 года в компании работающей с иностранными клиентами.

2 года – JavaScript Team Leader

Автор блога – markup-javascript.com

Комплекс услуг:

– Верстка

* SEO Semantic Coding

* Crossbrowsing (IE 6.0+, Opera 9+, FireFox 2+, Safari 3+, Ghrome)

* Fixed or Flexible layout

* sIFR, Cufon

– JavaScript

* анимация, эффекты

* jQuery, Mootools, Prototype

– CMS имплементация

* Wordpress

* Joomla

* Drupal

* Установка и отладка на хостинге

JavascriptWordPressJoomlaDrupaljQuery
Отзывы заказчиков
itisolutions
Константин 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
$230
9 баллов
13 лет назад
Разработка сайта визитки (дизайн уже есть)
Разработчик сделал проект профессионально, в срок и качественно. Результат: ds-ua.com В будущем, если понадобится, будем обращаться только к нему.
Приятный в общении человек. Был рад сотрудничеству. Все прошло отлично. Спасибо за интересное задание, продуктивные переговоры и своевременную оплату.
Ответный отзыв
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