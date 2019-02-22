MaximTernyavskiu

Разработка сайта объявлений с правосторонним меню, для правосторонних языков. Основные разделы. Частные объявления, недвижимость, Авто, работа зарплата. Пример m. yad2. co. il (смотреть с мобильных устройств либо с vpn ip Израиль)
Максим Тернавский MaximTernyavskiuMaximTernyavskiu
29 летРоссия/Аксай
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
- Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу программиста с опытом работы в CMS Simpla. Необходимо перенести сайт+ написать несколько дополнительных модулей которых нет в штатной CMS. Подробное ТЗ в прикрепленном файле.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую. У нас интернет-магазин под управлением Drupal 7, нам сейчас переводят все тексты на английский, нам нужно осуществить возможность переключения между двумя языками.Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, есть база сертификатов [url=http://185.26.120.139/]185.26.120.139/[/url] на Symfony. Сайт лежит на VDS. В справочнике "Параметры продуктов" есть поле "цвет" этот параметр для каждого продукта свой, сейчас оно текстовое, необходимо его изменить на список параметров. Список будет состоять из ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад