MaximTernyavskiu

Здравствуйте, есть база сертификатов [url=http://185.26.120.139/]185.26.120.139/[/url] на Symfony. Сайт лежит на VDS. В справочнике "Параметры продуктов" есть поле "цвет" этот параметр для каждого продукта свой, сейчас оно текстовое, необходимо его изменить на список параметров. Список будет состоять из ...