MazurVM

Варвара Мазур MazurVM

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Специалист по распознаванию текста/верстке MS Word/PowerPoint

    Требуются внештатные специалисты по распознаванию/верстке документов в MS WORD/POWERPOINT  Обязанности:  Распознавание документов (PDF);  Верстка в MS Word/MS PowerPoint.  Основные требования к кандидату:  Знание специализированного ПО;  Опыт работы от 2-х лет;  Доступность для выполнения работ: не менее 20 часов в неделю;  Готовность обучаться в ...

    PowerPoint
    Верстка полиграфии19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Специалист по работе с файлами .fla

    Нужен верстальщик, умеющий работать с файлами формата .fla.  Обязательные требования:  - Знание специализированного ПО;  - Опыт работы от 2-х лет;  - Готовность обучаться в процессе работы.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстальщик чертежей CAD

    требуются специалисты по верстке чертежей CAD. Должностные обязанности: Верстка чертежей. Работа с CAD-чертежами состоит из двух частей: 1. подготовки к переводу (текст предварительно необходимо извлечь из чертежа в файл формата Microsoft Word); 2. верстки (переведённый текст вставляется обратно в ...

    AutoCAD
    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переводчик, редактор текстов (EN/DE/FR/CH)

    Ведущая переводческая компания «БТД Неотэк» приглашает к сотрудничеству внештатных переводчиков и редакторов, владеющих английским/немецким/французским/китайским языком, для работы с текстами технической направленности (машиностроение, оборудование, автомобили, нефтегазовая отрасль, ИТ, строительство, инструкции и т.д.) Условия • Достойная ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Специалист по подготовке презентаций MS PowerPoint

    Требуются специалисты по подготовке презентаций MS PowerPoint Основные требования к кандидату: - Знание специализированного ПО - Опыт работы от 2-х лет; - Доступность для выполнения работ: не менее 10 часов в неделю - Готовность обучаться в процессе работы; - Выполнение пробного ...

    PowerPoint
    Верстка полиграфии14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Специалист по верстке в MS WORD

    Требуются специалисты по верстке в MS WORD. Основные требования к кандидату: - Знание специализированного ПО - Опыт работы от 2-х лет; - Доступность для выполнения работ: не менее 10 часов в неделю - Готовность обучаться в процессе работы; - Выполнение пробного ...

    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Специалист по распознаванию текста

    Требуются специалисты по распознаванию текстов (без форматирования/верстки) Основные требования к кандидату: - Знание специализированного ПО - Опыт работы от 2-х лет; - Доступность для выполнения работ: не менее 10 часов в неделю - Готовность обучаться в процессе работы; - Выполнение пробного ...

    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Специалист по типографской верстке

    Требуется специалист по типографской верстке Основные требования к кандидату: - Знание специализированного ПО - Опыт работы от 2-х лет; - Доступность для выполнения работ: не менее 15 часов в неделю - Готовность обучаться в процессе работы; - Выполнение пробного задания в ...

    Верстка полиграфии20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переводчик с немецкого на украинский

    Требуются переводчики с немецкого языка на украинский язык для работы с техническими текстами автомобильной тематики. Условия • Достойная оплата. • Регулярные оценки качества работы с возможностью повышения категории оплаты. • Удобный график работы с гибкой загрузкой. Требования к кандидатам • ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Младший редактор, английский/немецкий язык

    Компания БТД Неотэк, специализирующаяся на выполнении технических переводов, приглашает на работу внештатных корректоров. Обязанности: Корректирование и проверка текстов, а именно: • Выявление и исправление орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок • Отслеживание полноты перевода (отсутствие пропусков, недопереводов). Пропуски в переводе кандидат ...

    Редактирование и Корректура38 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Озвучивание текста, женский голос, 15000 слов

    Нужно озвучить 60 страниц текста (около 15000 слов). Пример текста для озвучки в приложении. Прошу на примере прилагаемого файла оценить стоимость и срок работы. Голос для озвучивания должен быть женский. Жду Ваших предложений!

    Озвучивание2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад