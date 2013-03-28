Требуются внештатные специалисты по распознаванию/верстке документов в MS WORD/POWERPOINT Обязанности: Распознавание документов (PDF); Верстка в MS Word/MS PowerPoint. Основные требования к кандидату: Знание специализированного ПО; Опыт работы от 2-х лет; Доступность для выполнения работ: не менее 20 часов в неделю; Готовность обучаться в ...