Требуются внештатные специалисты по распознаванию/верстке документов в MS WORD/POWERPOINT Обязанности: Распознавание документов (PDF); Верстка в MS Word/MS PowerPoint. Основные требования к кандидату: Знание специализированного ПО; Опыт работы от 2-х лет; Доступность для выполнения работ: не менее 20 часов в неделю; Готовность обучаться в ...
- Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен верстальщик, умеющий работать с файлами формата .fla. Обязательные требования: - Знание специализированного ПО; - Опыт работы от 2-х лет; - Готовность обучаться в процессе работы.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
требуются специалисты по верстке чертежей CAD. Должностные обязанности: Верстка чертежей. Работа с CAD-чертежами состоит из двух частей: 1. подготовки к переводу (текст предварительно необходимо извлечь из чертежа в файл формата Microsoft Word); 2. верстки (переведённый текст вставляется обратно в ...Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт9 лет назад
Ведущая переводческая компания «БТД Неотэк» приглашает к сотрудничеству внештатных переводчиков и редакторов, владеющих английским/немецким/французским/китайским языком, для работы с текстами технической направленности (машиностроение, оборудование, автомобили, нефтегазовая отрасль, ИТ, строительство, инструкции и т.д.) Условия • Достойная ...Переводы7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуются специалисты по подготовке презентаций MS PowerPoint Основные требования к кандидату: - Знание специализированного ПО - Опыт работы от 2-х лет; - Доступность для выполнения работ: не менее 10 часов в неделю - Готовность обучаться в процессе работы; - Выполнение пробного ...Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуются специалисты по верстке в MS WORD. Основные требования к кандидату: - Знание специализированного ПО - Опыт работы от 2-х лет; - Доступность для выполнения работ: не менее 10 часов в неделю - Готовность обучаться в процессе работы; - Выполнение пробного ...Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуются специалисты по распознаванию текстов (без форматирования/верстки) Основные требования к кандидату: - Знание специализированного ПО - Опыт работы от 2-х лет; - Доступность для выполнения работ: не менее 10 часов в неделю - Готовность обучаться в процессе работы; - Выполнение пробного ...Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется специалист по типографской верстке Основные требования к кандидату: - Знание специализированного ПО - Опыт работы от 2-х лет; - Доступность для выполнения работ: не менее 15 часов в неделю - Готовность обучаться в процессе работы; - Выполнение пробного задания в ...Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуются переводчики с немецкого языка на украинский язык для работы с техническими текстами автомобильной тематики. Условия • Достойная оплата. • Регулярные оценки качества работы с возможностью повышения категории оплаты. • Удобный график работы с гибкой загрузкой. Требования к кандидатам • ...Переводы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Компания БТД Неотэк, специализирующаяся на выполнении технических переводов, приглашает на работу внештатных корректоров. Обязанности: Корректирование и проверка текстов, а именно: • Выявление и исправление орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок • Отслеживание полноты перевода (отсутствие пропусков, недопереводов). Пропуски в переводе кандидат ...Редактирование и Корректура38 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно озвучить 60 страниц текста (около 15000 слов). Пример текста для озвучки в приложении. Прошу на примере прилагаемого файла оценить стоимость и срок работы. Голос для озвучивания должен быть женский. Жду Ваших предложений!Озвучивание2 заявкиЗакрыт11 лет назад