Mebish-max

Разработать логотип для мебельной фабрики. Необходимо разработать красивый тематический логотип (сейчас его не существует у компании вовсе), для мебельной компании http://mebel-bits.ru/ Юр. наименование: ООО «БИЦ» БИЦ — производит корпусную мебель для дома на заказ, детскую мебель и мебель ...
- $50Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
*Внимание, приниматься к рассмотрению будут только предложения с "проектом" т.е с эскизами, набросками, предложениями того как вы видите эти усовершенствования. Наши пожелания по внесению изменений. 1) Вывести в шапку сайта многоканальный номер телефона, для увеличения входящих ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть сайт (верстка html), необходимо сделать для него шаблон для CMS (с максимальной точностью), сделать первичное наполнение на основе предоставленных данных (порядка 10 стр). Дизайн и верстку готовы выслать индивидуально.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо разработать логотип (визитная карта, бланк) для мебельной компании. Наименование : Mobisher (основной язык русский Мобишер) Продукция рассчитана на широкий круг потребителей (никакой "элиты", классики и пр). Корпусная мебель для дома. Логотип будет использоваться для следующей продукции: ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад