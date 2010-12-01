Mebish-max

Макс Мебиш Mebish-max

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработать логотип

    $50

    Разработать логотип для мебельной фабрики. Необходимо разработать красивый тематический логотип (сейчас его не существует у компании вовсе), для мебельной компании http://mebel-bits.ru/ Юр. наименование: ООО «БИЦ» БИЦ — производит корпусную мебель для дома на заказ, детскую мебель и мебель ...

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Выполнить редизайн и усовершенствование сайта.

    $500

    *Внимание, приниматься к рассмотрению будут только предложения с "проектом" т.е с эскизами, набросками, предложениями того как вы видите эти усовершенствования. Наши пожелания по внесению изменений. 1) Вывести в шапку сайта многоканальный номер телефона, для увеличения входящих ...

    Дизайн сайтаDrupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенести html сайт на систему CMS (сделать шабл.)

    $100

    Есть сайт (верстка html), необходимо сделать для него шаблон для CMS (с максимальной точностью), сделать первичное наполнение на основе предоставленных данных (порядка 10 стр). Дизайн и верстку готовы выслать индивидуально.

    HTML
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка логотипа (фирменного стиля)

    $100

    Необходимо разработать логотип (визитная карта, бланк) для мебельной компании. Наименование : Mobisher (основной язык русский Мобишер) Продукция рассчитана на широкий круг потребителей (никакой "элиты", классики и пр). Корпусная мебель для дома. Логотип будет использоваться для следующей продукции: ...

    Сайт-визитка
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$70
10 баллов
13 лет назад
Разработка логотипа (фирменного стиля)
Очень грамотный заказчик и приятный в общении человек. От сотрудничества только позитивное впечатление!
Приятное сотрудничество. Поставленная задача была выполнена в срок и на высоком уровне. Очень порадовали сроки и количество предоставленных вариантов в направленной стилистике.
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