Необходимо разработать сервис который будет опрашивать DSP, ранжировать и возвращать результаты. Технический стек: golang, docker, clickhouse, kafka, mysql, redis, gitlab ci, ansible, prometheus
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программированиенет заявокЗакрытмесяц назад
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