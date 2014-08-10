SEO оптимизация и продвижение сайтов

„Качество — это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит" - Генри Форд

О себе:

SEO специалист с 8 летним опытом успешного продвижения сайтов различных тематик. За это время накопил большой опыт в продвижении некоммерческих и коммерческих ресурсов. Участвовал в разработке стартапов и крупных ресурсов в конкурентных нишах. Работал с сайтами разного типа и направление, знаком с многими методами продвижения.

Оказываю услуги:

Комплексный аудит сайта.

On-page / Off-page оптимизация сайтов.

Глубокий маркетинговый анализ конкурентов.

Проектирование стартапов и сайтов на основе SEO анализа конкурентов/

Консультации и рекомендации по продвижению вашего ресурса.

Настройка и ведение контекстной рекламы.

Заинтересован в крупных и нестандартных проектах. Люблю решать сложные задачи! Если у Вас есть интересные и сложные проекты, пишите, буду рад сотрудничеству!