Mikhailmd

Михаил Mikhailmd

 
36 летУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
SEO оптимизация и продвижение сайтов

„Качество — это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит"  - Генри Форд

О себе:

SEO специалист с 8 летним опытом успешного продвижения сайтов различных тематик. За это время накопил большой опыт в продвижении некоммерческих и коммерческих ресурсов. Участвовал в разработке стартапов и крупных ресурсов в конкурентных нишах. Работал с сайтами разного типа и направление, знаком с многими методами продвижения.

Оказываю услуги:

  • Комплексный аудит сайта.
  • On-page / Off-page оптимизация сайтов.
  • Глубокий маркетинговый анализ конкурентов.
  • Проектирование стартапов и сайтов на основе SEO анализа конкурентов/
  • Консультации и рекомендации по продвижению вашего ресурса.
  • Настройка и ведение контекстной рекламы.
PS: Заинтересован в крупных и нестандартных проектах. Люблю решать сложные задачи! Если у Вас есть интересные и сложные проекты, пишите, буду рад сотрудничеству!
Аудит сайтаSEO-оптимизация
Портфолио
Отзывы заказчиков
ganimed88
Дмитрий 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Увеличить посещаемость сайта
Михаил, продемонстрировал высокий профессионализм и понимание вопроса. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Отличное сотрудничество +
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
$10/час
от $100от 3 дней
#142
Контекстная реклама
нет отзывов
#493
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
#510