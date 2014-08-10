SEO оптимизация и продвижение сайтов
„Качество — это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит" - Генри Форд
О себе:
SEO специалист с 8 летним опытом успешного продвижения сайтов различных тематик. За это время накопил большой опыт в продвижении некоммерческих и коммерческих ресурсов. Участвовал в разработке стартапов и крупных ресурсов в конкурентных нишах. Работал с сайтами разного типа и направление, знаком с многими методами продвижения.
Оказываю услуги:
- Комплексный аудит сайта.
- On-page / Off-page оптимизация сайтов.
- Глубокий маркетинговый анализ конкурентов.
- Проектирование стартапов и сайтов на основе SEO анализа конкурентов/
- Консультации и рекомендации по продвижению вашего ресурса.
- Настройка и ведение контекстной рекламы.
Портфолио
- Google Ads Display Certification50 просмотров
- Google Analytics Individual Qualification50 просмотров
- Сертификат по контекстно-медийной сети Google44 просмотра
- Gifter.com.ua47 просмотров
- Сайт агентства недвижимости в Харькове161 просмотр
- Интернет-магазин обуви по региону Харьков138 просмотров
- Внутренняя оптимизация онлайн кинотеатра134 просмотра
- Ведение информационного проекта275 просмотров
- Оптимизация интернет-магазина по продаже мыла118 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Михаил, продемонстрировал высокий профессионализм и понимание вопроса. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличное сотрудничество +
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
$10/час
от $100от 3 дней
#142
Контекстная реклама
нет отзывов
#493
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
#510