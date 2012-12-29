Minilandiya

Ольга Minilandiya

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт детского клуба (сделать оперативно)

    Нужно оперативно и качественно выполнить сайт для детского клуба развития и творчества. Сроки горят, но не в ущерб качеству. В ближайшие сроки необходимо разместить ключевую информацию - контакты, наименование студий и описание занятий, расписание и ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Листовки рекламные семейного клуба

    $50

    Нуждаемся в дизайне листовки семейного клуба (развивающие занятия и творчество для детей и взрослых). Формат А4 Графическое изображение замка с башенками и большими воротами. В изображение вписан текст рекламного объявления и координаты клуба. Нужно ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта семейного центра

    Здравствуйте! Нужен симпатичный и запоминающийся сайт Семейного центра развития для детей и взрослых. Лучше на битриксе, тк позже проект нужно будет дополнить каталогом игрушек и пособий (только каталог и возможность предварительного заказа без оплаты ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Вывеска детского клуба
Отличный заказчик. Приятно было поработать. Замечания и пожелания минимальные. Оплата в срок....
Мега терпение, невероятная скорость и высочайшее качество работы = Paco-boy Советую конечно! Но только тссс.... - контакты таких самородков только для избранных! ;)
Ответный отзыв
Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Сайт детского клуба (сделать оперативно)
Спасибо Ольге за интересный проект! Не только интересный нам, как разработчикам, но и полезный всем, как родителям :) Надеюсь, что этот сайт будет приносить людям много интересной и важной информации и помогать детям развиваться правильно. Кроме того, спасибо за оперативную связь, развернутые ответы и своевременную оплату. Искренне желаем Ольге успехов в её замечательном деле!
Огромная благодарность команде Velerbu за высочайший профессионализм и космическую скорость работы! Рождение сайта было не долгожданным, а скорее внезапным! Результат очаровал. Развития и процветания команде профессионалов экстра-класса!!!!!!!
Ответный отзыв