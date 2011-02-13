Рерайт, копирайт, технические и SEO-тексты по умеренным ценам
Более полугода занимаюсь копирайтингом, на моем счету уже около 200 проданных статей, приветствую сотрудничество на постоянной основе.
Кроме копирайтинга занимаюсь модерацией и администрированием сайтов, оказываю услуги по составлению семантического ядра и написанию SEO-текстов
Большой опыт работы с автомобильной тематикой (обзоры машин, статьи по эксплуатации, ремонту и обслуживанию)
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Наполнение сайтов
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Копирайтинг
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