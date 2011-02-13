Рерайт, копирайт, технические и SEO-тексты по умеренным ценам

Более полугода занимаюсь копирайтингом, на моем счету уже около 200 проданных статей, приветствую сотрудничество на постоянной основе.

Кроме копирайтинга занимаюсь модерацией и администрированием сайтов, оказываю услуги по составлению семантического ядра и написанию SEO-текстов

Большой опыт работы с автомобильной тематикой (обзоры машин, статьи по эксплуатации, ремонту и обслуживанию)