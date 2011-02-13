Mishe

Михаил Mishe

 
39 летУкраина/Севастополь
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Рерайт, копирайт, технические и SEO-тексты по умеренным ценам

Более полугода занимаюсь копирайтингом, на моем счету уже около 200 проданных статей, приветствую сотрудничество на постоянной основе.

Кроме копирайтинга занимаюсь модерацией и администрированием сайтов, оказываю услуги по составлению семантического ядра и написанию SEO-текстов

Большой опыт работы с автомобильной тематикой (обзоры машин, статьи по эксплуатации, ремонту и обслуживанию)

Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#726
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $4
от 1 дня
#2485
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3338
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#3465
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#7941