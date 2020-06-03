Mitriy25

Митрий Mitriy25

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Специалист по таргетированной рекламе и автоворонкам в мессенджерах

1. Таргетированная реклама (Facebook/Instagram/VK/Одноклассники)!

Что входит:

 Разработка и дизайн рекламных баннеров

 Копирайтинг продающих текстов для рекламных объявлений

 Запуск таргетированной рекламы

 Интеграция с CRM-системами (AmoCRM) по запросу

 Оптимизация рекламных кампаний

2. Чат-бот (WhatsApp, Telegram, Facebook, VK и т.д.)

Что входит:

 Разработка первого письма (копирайтинг)

 Разработка меню бота

 Разработка серии продающих писем (копирайтинг 3-10 писем)

3. Знаете как повысить конверсию на 60%?

Связка Таргетированная реклама + Чат-Бот позволяет увеличить продажи в 2-3 раза и снизить стоимость заявки на 30-50%!

Инструмент который поможет повысить конверсию на 50-70% за счет выстроенной цепочки касаний и разогрева клиента!

  • Интеграция WooCommerce и YClients

    Необходимо с помощью API интегрировать интернет магазин с CRM. Интернет-магазин сделан на WordPress. Подключен плагин WooCommerce. Необходимо интегрировать с CRM YClients через API. Что нужно будет реализовать? ...

    WooCommerceWordPress
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад