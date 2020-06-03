Необходимо с помощью API интегрировать интернет магазин с CRM. Интернет-магазин сделан на WordPress. Подключен плагин WooCommerce. Необходимо интегрировать с CRM YClients через API. Что нужно будет реализовать? ...
1. Таргетированная реклама (Facebook/Instagram/VK/Одноклассники)!
Что входит:
Разработка и дизайн рекламных баннеров
Копирайтинг продающих текстов для рекламных объявлений
Запуск таргетированной рекламы
Интеграция с CRM-системами (AmoCRM) по запросу
Оптимизация рекламных кампаний
2. Чат-бот (WhatsApp, Telegram, Facebook, VK и т.д.)
Что входит:
Разработка первого письма (копирайтинг)
Разработка меню бота
Разработка серии продающих писем (копирайтинг 3-10 писем)
3. Знаете как повысить конверсию на 60%?
Связка Таргетированная реклама + Чат-Бот позволяет увеличить продажи в 2-3 раза и снизить стоимость заявки на 30-50%!
Инструмент который поможет повысить конверсию на 50-70% за счет выстроенной цепочки касаний и разогрева клиента!
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт5 лет назад