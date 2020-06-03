Специалист по таргетированной рекламе и автоворонкам в мессенджерах

1. Таргетированная реклама (Facebook/Instagram/VK/Одноклассники)!

Что входит:

Разработка и дизайн рекламных баннеров

Копирайтинг продающих текстов для рекламных объявлений

Запуск таргетированной рекламы

Интеграция с CRM-системами (AmoCRM) по запросу

Оптимизация рекламных кампаний

2. Чат-бот (WhatsApp, Telegram, Facebook, VK и т.д.)

Что входит:

Разработка первого письма (копирайтинг)

Разработка меню бота

Разработка серии продающих писем (копирайтинг 3-10 писем)

3. Знаете как повысить конверсию на 60%?

Связка Таргетированная реклама + Чат-Бот позволяет увеличить продажи в 2-3 раза и снизить стоимость заявки на 30-50%!

Инструмент который поможет повысить конверсию на 50-70% за счет выстроенной цепочки касаний и разогрева клиента!