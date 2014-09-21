MrHok

Константин Глимязный MrHok

 
45 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Дизайн, HTML верстка, логотипы

Дизайн:

- сайтов

- рекламной продукции

- логотипов

Верстка:

- HTML

- DLE

- OSC (OSCommerce)

- Wordpress

- Lasto Portator

- PrestaShop

SEO:

- семантическое ядро

- оптимизация

- первичное продвижение

- долгосрочная стратегия продвижения

- разовые или постоянные индивидуальные консультации

WordPressДизайн сайтаHTMLPrestashopDLE
Портфолио