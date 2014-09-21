Дизайн, HTML верстка, логотипы
Дизайн:
- сайтов
- рекламной продукции
- логотипов
Верстка:
- HTML
- DLE
- OSC (OSCommerce)
- Wordpress
- Lasto Portator
- PrestaShop
SEO:
- семантическое ядро
- оптимизация
- первичное продвижение
- долгосрочная стратегия продвижения
- разовые или постоянные индивидуальные консультации
Портфолио
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