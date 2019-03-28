MrSaizer

Иван MrSaizer

 
30 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
SEO Оптимизатор

Актуальные знания по SEO продвижению проектов в Google и Яндекс

Внутренняя оптимизация:

  • Полный аудит сайта (технический, внутренний, поисковый);
  • исправление технических ошибок;
  • составление базового и расширенного семантического ядра (ключевых фраз);
  • кластеризация и распределение семантического ядра на посадочные страницы;
  • ТЗ на SEO-копирайтинг/рерайтинг.
Внешняя оптимизация:

  • публикация статей на тематических ресурсах;
  • крауд-ссылки;
  • закупка временных и вечных ссылок;
  • Анализ и чистка внешней ссылочной массы.
А так же:

  • Опыт продвижения сайтов с нуля
  • Опыт работы с большим количеством сайтов
  • Опыт работы с SEO инструментами
  • Знания HTML
  • Опыт работы с популярными CMS (WordPress, OpenCart и тд)
  • Вычитка текстов и проверка их на уникальность.
Telegramhttps://t.me/Ivan_Ngrn
WordPressOpenCartHTMLSEO-копирайтингАудит сайтаСемантическое ядро
Портфолио