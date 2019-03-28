SEO Оптимизатор

Актуальные знания по SEO продвижению проектов в Google и Яндекс

Внутренняя оптимизация:

Полный аудит сайта (технический, внутренний, поисковый);

исправление технических ошибок;

составление базового и расширенного семантического ядра (ключевых фраз);

кластеризация и распределение семантического ядра на посадочные страницы;

ТЗ на SEO-копирайтинг/рерайтинг.

публикация статей на тематических ресурсах;

крауд-ссылки;

закупка временных и вечных ссылок;

Анализ и чистка внешней ссылочной массы.

А так же:

Опыт продвижения сайтов с нуля

Опыт работы с большим количеством сайтов

Опыт работы с SEO инструментами

Знания HTML

Опыт работы с популярными CMS (WordPress, OpenCart и тд)

Вычитка текстов и проверка их на уникальность.

Telegram