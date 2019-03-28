SEO Оптимизатор
Актуальные знания по SEO продвижению проектов в Google и Яндекс
Внутренняя оптимизация:
- Полный аудит сайта (технический, внутренний, поисковый);
- исправление технических ошибок;
- составление базового и расширенного семантического ядра (ключевых фраз);
- кластеризация и распределение семантического ядра на посадочные страницы;
- ТЗ на SEO-копирайтинг/рерайтинг.
- публикация статей на тематических ресурсах;
- крауд-ссылки;
- закупка временных и вечных ссылок;
- Анализ и чистка внешней ссылочной массы.
- Опыт продвижения сайтов с нуля
- Опыт работы с большим количеством сайтов
- Опыт работы с SEO инструментами
- Знания HTML
- Опыт работы с популярными CMS (WordPress, OpenCart и тд)
- Вычитка текстов и проверка их на уникальность.
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