Проект дуже простий. Коротко про гру. 1 рівень. Початок гри з банального збирання сміття в один сміттєвий бак. Горизонтальне розположення. Бак внизу по центру. 5 етапів збору для розігріву. 1 етап 5 одиниць сміття, другий 10 і т.д. Сміття різного ...
- $130Разработка игр6 заявокЗакрыт8 месяцев назад
- $410
Написано детальне технічне завдання по структурі, механіці та дизайну. Гра не складна, тим більш, що прикладів дизайну та механіки дуже багато, а в google play є схожі ігри. Коротке ТЗ Гра з декількох екранів [list=1][*]Логотип та індикатор завантаження[*]Меню гри[*]Ігровий ...Разработка игр1 исполнительЗакрыт8 месяцев назад
- $400
Зробити гру “Різьба по дереву”, “Точилка” на Unity під Android і iOS В google play є схожі ігри, тому вигадувати нічого нетреба. Написано детальне технічне завдання по структурі, механіці та дизайну. Гра не складна, тим більш, що ...Разработка игр5 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Требуется сделать увлекательную игру на Unity под Android и iOS Игра "Резьба по дереву", точилка. В google play есть подобные игры по этим запросам. Написано подробное ТЗ по структуре, механике и дизайну. Нужен исполнитель или команда для разработки ...Разработка игр3 заявкиЗакрытгод назад