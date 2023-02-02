MustangUP

Максим MustangUP

 
33 годаУкраина/Одесса
год на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Гра "Сортування та переробка сміття" на Unity 2D для Android і iOS

    $130

    Проект дуже простий. Коротко про гру. 1 рівень. Початок гри з банального збирання сміття в один сміттєвий бак. Горизонтальне розположення. Бак внизу по центру. 5 етапів збору для розігріву. 1 етап 5 одиниць сміття, другий 10 і т.д. Сміття різного ...

    AndroidiOSFigmaUnity
    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Зробити гру “Різьба по дереву” на Unity під Android і iOS

    $410

    Написано детальне технічне завдання по структурі, механіці та дизайну. Гра не складна, тим більш, що прикладів дизайну та механіки дуже багато, а в google play є схожі ігри. Коротке ТЗ Гра з декількох екранів [list=1][*]Логотип та індикатор завантаження[*]Меню гри[*]Ігровий ...

    AndroidiOSFigmaUnity
    Разработка игр1 исполнитель
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Зробити гру на Unity

    $400

    Зробити гру “Різьба по дереву”, “Точилка” на Unity під Android і iOS В google play є схожі ігри, тому вигадувати нічого нетреба. Написано детальне технічне завдання по структурі, механіці та дизайну. Гра не складна, тим більш, що ...

    AndroidiOSUnity
    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Игра "Резьба по дереву" на Unity под Android и iOS

    Требуется сделать увлекательную игру на Unity под Android и iOS Игра "Резьба по дереву", точилка. В google play есть подобные игры по этим запросам. Написано подробное ТЗ по структуре, механике и дизайну. Нужен исполнитель или команда для разработки ...

    AndroidiOSUnity
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    год назад