Администрирование серверов , построение и настройка Облачных сервисов
Администрирование серверов на базе Linux (centos, ubuntu,debian), Windows платформы. Установка необходимых компонентов для развертывания хостинга, панелей управления хостингом Plesk, ISPManager, Cpanel и других. Оптимизация нагруженных серверов.
Работа с системами виртуализации VMware, Open VZ, Xen, KVM. Установка и настройка на серверах
Практические знания и навыки построения публичного и частного облака на основе VMware и CloudStack .
Внедрение и развертывание системы мониторинга сервисов, серверного и сетевого оборудования.
Действие аккаунта приостановлено!
Служба поддержки
нет отзывов
от $20
#501
Системное администрирование
нет отзывов
от $100
#696