Администрирование серверов , построение и настройка Облачных сервисов

Администрирование серверов на базе Linux (centos, ubuntu,debian), Windows платформы. Установка необходимых компонентов для развертывания хостинга, панелей управления хостингом Plesk, ISPManager, Cpanel и других. Оптимизация нагруженных серверов.

Работа с системами виртуализации VMware, Open VZ, Xen, KVM. Установка и настройка на серверах

Практические знания и навыки построения публичного и частного облака на основе VMware и CloudStack .

Внедрение и развертывание системы мониторинга сервисов, серверного и сетевого оборудования.