NEO_BY

Алексей NEO_BY

 
35 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Администрирование серверов , построение и настройка Облачных сервисов

Администрирование серверов на базе Linux (centos, ubuntu,debian), Windows платформы. Установка необходимых компонентов для развертывания хостинга, панелей управления хостингом Plesk, ISPManager, Cpanel и других. Оптимизация нагруженных серверов.

Работа с системами виртуализации VMware, Open VZ, Xen, KVM. Установка и настройка на серверах

Практические знания и навыки построения публичного и частного облака на основе VMware и CloudStack .

Внедрение и развертывание системы мониторинга сервисов, серверного и сетевого оборудования.

LinuxCentOSUbuntuDebianISPmanagercPanel
Служба поддержки
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от $20
#501
Системное администрирование
нет отзывов
от $100
#696