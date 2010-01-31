Nadya

Надежда Дегтяренко Nadya

 
NaN летРоссия/Волгоград
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Удалённый переводчик с французского и английского на русский (и обратно).

Удалённый переводчик с французского и английского на русский (и обратно).

Дегтяренко Надежда

e-mail: [email protected]

Факультет иностранных языков ВГПУ (французский, английский и немецкий языки).

Курсы в Лингвистической школе Культурного центра Министерства иностранных дел России.

Опыт работы с удалённым переводом – 3 года.

5$ за 1800 знаков без пробелов.

Отзывы заказчиков
trinity-hf
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Срочный перевод с русского на французский
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Переводы
1 отзыв
от $5
от 1 дня
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Копирайтинг
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от $1
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