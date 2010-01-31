Удалённый переводчик с французского и английского на русский (и обратно).

Удалённый переводчик с французского и английского на русский (и обратно).

Дегтяренко Надежда

e-mail: [email protected]

Факультет иностранных языков ВГПУ (французский, английский и немецкий языки).

Курсы в Лингвистической школе Культурного центра Министерства иностранных дел России.

Опыт работы с удалённым переводом – 3 года.

5$ за 1800 знаков без пробелов.