Удалённый переводчик с французского и английского на русский (и обратно).
Удалённый переводчик с французского и английского на русский (и обратно).
Дегтяренко Надежда
e-mail: [email protected]
Факультет иностранных языков ВГПУ (французский, английский и немецкий языки).
Курсы в Лингвистической школе Культурного центра Министерства иностранных дел России.
Опыт работы с удалённым переводом – 3 года.
5$ за 1800 знаков без пробелов.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
14 лет назад
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