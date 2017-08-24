[b]Техническое задание по редизайну сайта:[/b] [i]Вебстраница: [/i][i][url=http://caramobil.ch/]http://caramobil.ch/[/url][/i] [i] [/i] [i]Тема [/i][i][url=https://avada.theme-fusion.com/church/sermons/]https://avada.theme-fusion.com/church/sermons/[/url][/i] 1. [b]Для начала необходимо на основе Wordpress с использованием AVADA ( смотри ссылку) создать два варианта дизайна первой страницы. [/b] Функции и содержание сайта остаются. Кроме Fahrzeuge+ (выбор автомобилей) . это в задание не входит. Если нужны AVADA SIM и ...