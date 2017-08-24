Natalia6

Наталья Шестаг Natalia6

 
56 летГермания/Франкфурт
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Требуется создать приложение для презентации и сравнения автомобилей

    [b]Проект: E-Car Tool[/b] [b]Цель проекта:[/b] Требуется  создать  приложение для презентации и сравнения автомобилей. [b]Технические требования:[/b] Linux, Apache, PHP &gt;= 7.0, MySQL, jQuery, HTML5 [b]Структура приложения:[/b] Требуемое приложение должно состоять из трёх основных частей. [b]1.       [/b][b]Часть первая- Администрация[/b] a.      Аутентификация с адресом электронной ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryLinuxApache
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищем Вебдизайнера со знанием Wordpress и AVADA!!!

    [b]Техническое задание по редизайну сайта:[/b]   [i]Вебстраница:      [/i][i][url=http://caramobil.ch/]http://caramobil.ch/[/url][/i] [i] [/i] [i]Тема              [/i][i][url=https://avada.theme-fusion.com/church/sermons/]https://avada.theme-fusion.com/church/sermons/[/url][/i]                   1. [b]Для начала необходимо на основе Wordpress с использованием AVADA ( смотри ссылку) создать два варианта дизайна первой страницы. [/b] Функции и содержание сайта остаются. Кроме Fahrzeuge+ (выбор автомобилей) . это в задание не входит. Если нужны AVADA SIM и ...

    WordPressРедизайн сайта
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад