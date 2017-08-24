Ищем хорошего программиста на языке PHP для программирования в области продажи автомобилей, для автосалонов обязательно опыт работы с scrolling
- Веб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад
[b]Проект: E-Car Tool[/b] [b]Цель проекта:[/b] Требуется создать приложение для презентации и сравнения автомобилей. [b]Технические требования:[/b] Linux, Apache, PHP >= 7.0, MySQL, jQuery, HTML5 [b]Структура приложения:[/b] Требуемое приложение должно состоять из трёх основных частей. [b]1. [/b][b]Часть первая- Администрация[/b] a. Аутентификация с адресом электронной ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
[b]Техническое задание по редизайну сайта:[/b] [i]Вебстраница: [/i][i][url=http://caramobil.ch/]http://caramobil.ch/[/url][/i] [i] [/i] [i]Тема [/i][i][url=https://avada.theme-fusion.com/church/sermons/]https://avada.theme-fusion.com/church/sermons/[/url][/i] 1. [b]Для начала необходимо на основе Wordpress с использованием AVADA ( смотри ссылку) создать два варианта дизайна первой страницы. [/b] Функции и содержание сайта остаются. Кроме Fahrzeuge+ (выбор автомобилей) . это в задание не входит. Если нужны AVADA SIM и ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад