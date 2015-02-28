NataliaSmirnova_

Наталья NataliaSmirnova_

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Рассматриваю предложения удаленной работы!

Web-дизайнер

Профессиональные сферы

·        IT / Интернет / Телеком 

o   Веб-дизайн 

o   Верстка 

o   Контент, модерация 

o   Мультимедиа 

Командировки

Невозможны

График работы

Свободный график, Удаленная работа

Профессиональные

навыки и знания

Дизайн: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro, Adobe After Effects, 3ds Max, ArchiCAD. 

Верстка HTML5, CSS3

Опыт работы

4 года в должности Web дизайнер

Апрель 2011 — продолжаю работать

Web-студия "SN-Design" , Москва

Web-мастер 

Разработка и реализация интернет проектов "под ключ".

Портфолио

http://sn-art-ru.1gb.ru/

Образование

Высшее

ВЗФЭИ, 2006

высшее (бакалавр), Государственное и муниципальное управление, Менеджмент и

маркетинг

Курсы, тренинги

МАРХИ - 2008

3D моделирование, 3d мастер

Языки

Английский средний, Русский — родной

Деловые качества

Ответственность, пунктуальность, оперативность.

Водительские права

Категория B

Есть автомобиль

Контактная информация

E-mail

[email protected]

Мобильный телефон

+7 (495) 7244727

Skype

redisenok