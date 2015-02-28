NataliaSmirnova_

Web-дизайнер
Профессиональные сферы
· IT / Интернет / Телеком
o Веб-дизайн
o Верстка
o Контент, модерация
o Мультимедиа
Командировки
Невозможны
График работы
Свободный график, Удаленная работа
Профессиональные
навыки и знания
Дизайн: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro, Adobe After Effects, 3ds Max, ArchiCAD.
Верстка HTML5, CSS3
Опыт работы
4 года в должности Web дизайнер
Апрель 2011 — продолжаю работать
Web-студия "SN-Design" , Москва
Web-мастер
Разработка и реализация интернет проектов "под ключ".
Портфолио
http://sn-art-ru.1gb.ru/
Образование
Высшее
ВЗФЭИ, 2006
высшее (бакалавр), Государственное и муниципальное управление, Менеджмент и
маркетинг
Курсы, тренинги
МАРХИ - 2008
3D моделирование, 3d мастер
Языки
Английский средний, Русский — родной
Деловые качества
Ответственность, пунктуальность, оперативность.
Водительские права
Категория B
Есть автомобиль
Контактная информация
Мобильный телефон
+7 (495) 7244727
Skype
redisenok