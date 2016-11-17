Есть форма на js, нужно оптимизировать код под Wordpress, т.к. при нажатии кнопки отправить меня выкидывает на страницу с параметрами формы http://site.ru/?name&phone&email + не прокручивается страница
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Что необходимо сделать? Скопировать форму (форма расположена на сайте http://nectarin.ru/products/media/ Сделать обработчик для этой формы Сделать форму адаптивной Подсвечивать обязательные, если они не заполнены или допущена ошибка в поле Сделать маску ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
форма расположена на сайте http://nectarin.ru/products/lead/ когда жмете кнопку "заказать" то она всплывает и автоматически заполняет поле "Ваши пожелания или цели рекламы", т.е. кнопка заказа имеет атрибут data-product="Лидогенерация, класс Medium" и по клику в поле формы ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Полная копия формы blounge.ru 1 в 1 - Выбор времени (с шагом в 30 минут) - Выбор даты (С русским языком) - Номер телефона (С маской формата +7___-___-__) - Имя ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходима форма обратной связи с такими полями: 1 - Имя 2 - Телефон 3 - Выбор времени (С шагом в 30 минут) 4 - Выбор даты (Выпадает календарь) ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад