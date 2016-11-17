форма расположена на сайте http://nectarin.ru/products/lead/ когда жмете кнопку "заказать" то она всплывает и автоматически заполняет поле "Ваши пожелания или цели рекламы", т.е. кнопка заказа имеет атрибут data-product="Лидогенерация, класс Medium" и по клику в поле формы ...