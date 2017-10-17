Nickolya1984

[list][*]абзац про историю компании XXXX. Примуер тут[*]XXXXX официальный дистрибьютор XXXXX №1 [*]XXXX национальный дистрибьютор, продукцию можно купить по всей территории: географические ключи[*]типы оборудования XXX[*]основные достоинства XXXX[*]сфера применения[*]объём текста 3-5 тысяч[*]уникальность 100%[*]содержать ключи (прилагаются)[/list]
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт4 года назад
Табличка, для размещение на "доска компаний" в фойе задния. Размер: 35х28см , расположение горизонтальное по углам на расстоянии от угла 1,5х1,5см не должно быть текста, только фон пример таблички приложил (цвет фона, графика такие же) вместо нижней надписи restore.ua ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Составить связный, понятный текст описания товара. Суть товара: оригинальные картриджи, по доступной цене, на основе картриджей первопроходцев. примеры описания во вложенном файле. текущий текст по ссылке https://unitservice.kh.ua/p303258251-kartridzh-ce285a-dlya.htmlКопирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо добавить позиции. есть текущая группа https://unitservice.kh.ua/g13256851-kartridzhi-dlya-lazernyh необходимо её дополнить, основываясь на сайтах поставщиков. оформить (описание, картинки, характеристики)Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать табличку на дверь на ней должны быть: [list][*]наш лого [*]РЕМОНТ[*]телефонов[*]планшетов [*]ТВ, мониторов[*]ноутбуков, ПК[*]принтеров[*]заправка картриджей[*]тел. 050 425 80 50 / 097 202 80 50 [/list]Размеры: высота: 75см / ширина 65 см Сроки: 2 дняНаружная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $25
Нужно обновить, поменять содержимое, текст заменить на картинки, чтоб лучше читался. Нужно чтоб на нём было: -наш Лого - контактная информация: Тобольская 42. оф. 224. телефоны: 050 425 80 50 / 097 202 80 50 / 057 755 80 ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад