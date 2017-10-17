Nickolya1984

Табличка, для размещение на "доска компаний" в фойе задния. Размер: 35х28см , расположение горизонтальное по углам на расстоянии от угла 1,5х1,5см не должно быть текста, только фон пример таблички приложил (цвет фона, графика такие же) вместо нижней надписи restore.ua ...