Nickolya1984

Николай Захарченко Nickolya1984

 
39 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Текст для для главной страницы бренда

    [list][*]абзац про историю компании XXXX. Примуер тут[*]XXXXX официальный дистрибьютор XXXXX №1  [*]XXXX национальный дистрибьютор, продукцию можно купить по всей территории: географические ключи[*]типы оборудования XXX[*]основные достоинства XXXX[*]сфера применения[*]объём текста 3-5 тысяч[*]уникальность 100%[*]содержать ключи (прилагаются)[/list]

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн таблички

    Табличка, для размещение на "доска компаний" в фойе задния. Размер: 35х28см , расположение горизонтальное по углам на расстоянии от угла 1,5х1,5см не должно быть текста, только фон пример таблички приложил (цвет фона, графика такие же) вместо нижней надписи restore.ua ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написать текст описания товара, отталкиваясь от данных

    Составить связный, понятный текст описания товара. Суть товара: оригинальные картриджи, по доступной цене, на основе картриджей первопроходцев. примеры описания во вложенном файле. текущий текст по ссылке https://unitservice.kh.ua/p303258251-kartridzh-ce285a-dlya.html

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Наружная вывеска на дверь

    Необходимо сделать табличку на дверь на ней должны быть: [list][*]наш лого [*]РЕМОНТ[*]телефонов[*]планшетов [*]ТВ, мониторов[*]ноутбуков, ПК[*]принтеров[*]заправка картриджей[*]тел. 050 425 80 50 / 097 202 80 50 [/list]Размеры: высота: 75см / ширина 65 см  Сроки: 2 дня

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Наружный баннер, графика, текст

    $25

    Нужно обновить, поменять содержимое, текст заменить на картинки, чтоб лучше читался. Нужно чтоб на нём было: -наш Лого - контактная информация: Тобольская 42. оф. 224. телефоны: 050 425 80 50 / 097 202 80 50 / 057 755 80 ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Дизайн таблички
Все оперативно, без тягомотины. Приятно было поработать.
Сделал быстро, в соответствии с запросом, несколько вариантов цветового исполнения. Рекомендую
Ответный отзыв
Fremdtext
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Написать текст описания товара, отталкиваясь от данных
Отличный клиент, интереснейшая задача.
Отличный текст, хороши по человечески читается, при этом вставлены нужные ключевики, приятно работать, благодарю, буду еще обращаться
Ответный отзыв
robinkova_vic
Виктория 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Наружная вывеска на дверь
Рекомендую к сотрудничеству! Все отлично и постановка задачи, и оплата.
Всё вовремя и согласно требованиям, хорошая работа.
Ответный отзыв
robinkova_vic
Виктория 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Наружный баннер, графика, текст
Все отлично! Рекомендую!
Всё вовремя, учтены все пожелания. Спасибо
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