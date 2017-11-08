Наружная вывеска на дверь

  1. Биржа фриланса
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Завершен3 заявки127 просмотров

Необходимо сделать табличку на дверь

на ней должны быть:

  • наш лого
  • РЕМОНТ
  • телефонов
  • планшетов
  • ТВ, мониторов
  • ноутбуков, ПК
  • принтеров
  • заправка картриджей
  • тел. 050 425 80 50 / 097 202 80 50
Размеры: высота: 75см / ширина 65 см 

Сроки: 2 дня

8 лет назад
Nickolya1984
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

robinkova_vic
Виктория 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Всё вовремя и согласно требованиям, хорошая работа.
Рекомендую к сотрудничеству! Все отлично и постановка задачи, и оплата.

Заявки фрилансеров

robinkova_vic
Виктория 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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