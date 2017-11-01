Разработка баннера 3000*6000

Требуется разработать концепцию и дизайн баннера для ресторанного комплекса. Баннерная конструкция стоит у дороги на въезде на территорию. Обе стороны будут задействованы: одна сторона - русский язык, другая сторона государственный язык (перевод сделаем сами). Нужно потрудиться, придумать и нарисовать баннер-указатель, который будет легко читаться с дороги и приглашать вкусно поесть. Сложность в том, что на территории ресторанного комплекса находятся 2 основные зоны - восточная кухня и европейская кухня. Посетители этих зон разные и желательно как то вместить на баннер 2 посыла для каждой группы посетителей. Способ оплаты на выбор исполнителя, предпочтительно qiwi.