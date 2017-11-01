Разработка баннера 3000*6000

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен20 заявок634 просмотра

Требуется разработать концепцию и дизайн баннера для ресторанного комплекса. Баннерная конструкция стоит у дороги на въезде на территорию. Обе стороны будут задействованы: одна сторона - русский язык, другая сторона государственный язык (перевод сделаем сами). Нужно потрудиться, придумать и нарисовать баннер-указатель, который будет легко читаться с дороги и приглашать вкусно поесть. Сложность в том, что на территории ресторанного комплекса находятся 2 основные зоны - восточная кухня и европейская кухня.  Посетители этих зон разные и желательно как то вместить на баннер 2 посыла для каждой группы посетителей. Способ оплаты на выбор исполнителя, предпочтительно qiwi.

8 лет назад
6puraDup
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Roscherk17
Елена 
51 год
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$40
4 дня
Отличный исполнитель. Алёна без лишних вопросов подхватила идею и сделала всё так, как мы и хотели. Спасибо за отличную работу. 👌
Антон отличный заказчик - все материалы дал, все объяснил, всегда на связи, открыт к диалогу (точнее, к моему монологу)). Рекомендую коллегам и буду рада что-нибудь сделать снова.

Заявки фрилансеров

Roscherk17
Елена 
51 год
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад

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